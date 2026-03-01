Valoarea pieței farmaceutice a ajuns la 37,5 miliarde lei, circa 7,5 miliarde euro, arată datele companiei de cercetare Cegedim, prezentate în raportul financiar al companiei Antibiotice Iaşi care a fost citat de publicația 360 medical. Potrivit acelorași informații, în ultimii şapte ani, valoarea pieţei de medicamente din România a crescut de peste două ori, fiind de 3,4 miliarde euro în 2018.

În schimb, consumul de medicamente a scăzut în 2025 pentru al doilea an la rând, cu 1,5%, la 699,5 milioane de cutii, de la 710 milioane cutii. În 2024, volumul medicamentelor eliberate în România scăzuse cu 1,7%, de la 722 milioane de cutii în 2023.

Cea mai mare scădere a consumului s-a înregistrat la medicamentele eliberate fără prescripţie medicală şi la cele generice cu prescripţie – cu 3,3% faţă de 2024, până la 497,7 milioane de cutii. Aceste categorii de medicamente reprezintă 40,4% din valoarea totală a pieţei farmaceutice.

Cu toate acestea, şi la aceste categorii, valoarea medicamentelor a crescut (cu 4,5%, până la 15,17 miliarde lei), în ciuda scăderii volumului.

În 2024, piaţa farmaceutică din România, care exprimă valoarea totală a medicamentelor eliberate către pacienţi, a crescut cu 13,8% faţă de anul anterior 2023, până la 34,1 miliarde lei (6,86 miliarde euro).

