Turist italian ucis de urs pe Transfăgărășan, ursoaica l-a tras într-o râpă

Pe 3 iulie 2025, tragedia a lovit Transfăgărășanul, una dintre cele mai populare destinații turistice din România. Omar Farang Zin, un turist italian de 48 de ani, a coborât din mașină pentru a fotografia și a hrăni o ursoaică aflată pe marginea drumului. Animalul a reacționat violent, l-a atacat și l-a târât într-o râpă adâncă.

Salvamontiștii au intervenit, dar nu au mai putut să-l salveze. Imaginile descoperite ulterior în telefonul victimei au arătat că bărbatul surprinsese momentele în care se apropia de animal, în ciuda avertismentelor clare de pe panouri și de la autorități.

Autoritățile au decis să împuște ursoaica după ce aceasta a devenit agresivă și un pericol pentru echipele de intervenție și pentru ceilalți turiști aflați în zonă. Decizia a stârnit controverse: ONG-urile de mediu au atras atenția că ursoaica avea trei pui care au rămas orfani și care, obișnuiți cu prezența omului, riscă acum să nu supraviețuiască.

Tragedia a devenit un simbol al relației periculoase dintre turiști și urși în România, dar și un exemplu clar că apropierea de animale sălbatice poate avea consecințe fatale. Cazul a făcut înconjurul lumii și ar fi trebuit să fie lecția care oprește „curajul” de poză la doi pași de un prădător de 200 de kilograme.

Și, dacă mai aveam nevoie de un argument împotriva „selfie-ului cu ursul”, iată, îl avem.

„Nu e treaba voastră ce fac”. Postarea care a aprins internetul

În plin val de alerte cu urși, un român a scris pe Facebook că merge noaptea prin păduri și pe munți ca să fotografieze animalele și că folosește o lanternă cu lumină verde.

„Repet, îmi place să merg noaptea prin păduri și pe munți, nu este treaba voastră ce îmi place mie să fac, faceți și voi asta dacă vreți, eu nu vă rețin.”

El a explicat că folosește o lanternă specială cu lumină verde, care nu sperie animalele și îi permite să se apropie suficient pentru a le fotografia: „În pădure este beznă, nu poți să faci un pas fără lanternă, imposibil. Nu pot lua farurile de la mașină cu mine, deci singura soluție e lanterna și nu oricare, ci una specială cu lumină verde care nu deranjează animalele.”

Bărbatul susține că nu forțează prezența ursului și că animalul nu este deranjat de lumină. „Nu poți spune că deranjez animalele atâta timp cât ele stau bine mersi cu mine aproape. Un animal deranjat fuge sau atacă. Având în vedere că mă lasă să îl pozez, ursul nu e deranjat absolut deloc de lumina verde, își continuă treaba.”

Mesajul a împărțit oamenii: unii îl aplaudă pentru „pasiune”, alții îi spun pe șleau că se joacă nu doar cu viața lui, ci și cu a altora.

Realitatea din 2025: un mort și încă un atac pe aceeași șosea

Câteva săptămâni după tragedia din iulie, pe 23 august 2025, un alt incident pe Transfăgărășan, un motociclist de 73 de ani, a fost mușcat de urs în timp ce stătea în coloană, în zona Valea lui Stan (Argeș). A scăpat cu viață. Dar e încă un semnal că „drumul pozelor cu ursul” a devenit drumul accidentelor cu ursul.

 
 @ursuletulcarcotas007 Ursul la rau #urs #ursi #animalesalbatice ♬ original sound  - carcotas007

Iar în ultima perioadă autoritățile au emis zeci de mesaje Ro-Alert în sate și orașe din Transilvania și nu numai. În unele cazuri, oamenii au fost răniți grav sau chiar uciși de urși.

Imaginile cu animale care coboară în sate, caută hrană în tomberoane sau atacă gospodării au devenit aproape obișnuite. Pentru comunitățile din zonele montane, pasiunea unui fotograf de a se apropia de urși pare o inconștiență în condițiile în care ei trăiesc zi de zi cu pericolul.

În urmă cu doar câteva zile, un bărbat aflat la pescuit a fost atacat de un urs, care l-a desfigurat. Grav rănit, cu ultimele puteri, victima a reușit să ajungă la șosea, unde a fost observată de un șofer care a alertat autoritățile.

Ce spun autoritățile și specialiștii: nu apropiați, nu hrăniți, nu fotografiați ursul

Autoritățile române și salvatorii montani repetă aceleași reguli de ani de zile: nu hrăniți urșii, nu vă apropiați, nu coborâți din mașină pentru poze, nu mergeți noaptea prin pădure, îndepărtați-vă încet dacă dați peste animal și nu fugiți. Sunt recomandări simple, de bun-simț, care salvează vieți.

Iar dacă sunteți pasionați de drumeții și ajungeți în zonele montane populate de urși, este recomandat să porniți la drum în grup, niciodată de unul singur, și, în plus, să faceți zgomot de intensitate medie. În acest fel, urșii vor fi alertați de la distanță de prezența voastră și a celorlalți turiști.

Transfăgărășanul, magnet pentru urși… și pentru imprudență

Transfăgărășanul e celebru în lume, dar e și coridor de trecere pentru urși. Opririle „la ursulețul de pe marginea drumului” au obișnuit animalele cu mașinile și cu mâncarea aruncată din geam. De aici până la atac e uneori un singur pas greșit: cobori pentru un video, întinzi mâna cu o pungă de snacks-uri, te apropii „încă doi pași pentru un cadru mai bun”… și e prea târziu.

România are cea mai mare populație de urs brun din Uniunea Europeană, aproximativ 10.000 – 13.000 de exemplare, iar autoritățile raportează tot mai multe întâlniri periculoase și atacuri.

De ce „lanterna verde” nu e argument

Postarea de pe Facebook vorbește despre o „lanternă cu lumină verde” care „nu deranjează” animalele. Nu există vreo regulă oficială în România care să recomande apropierea de urs noaptea, cu orice tip de lumină. 

 
 @ursuletulcarcotas007 Urs Romania #urs #ursi #romaniatrista ♬ Run - AWOLNATION

Regulile oficiale spun exact invers: evitați deplasările după lăsarea serii, nu vă apropiați de animale și faceți tot ce puteți ca să nu ajungeți în situația unui contact de aproape. În caz de întâlnire, păstrați-vă calmul, măriți-vă „statura” (ridicați brațele), îndepărtați-vă încet.

Concluzie pe românește

Ursul nu e mascota Instagramului. E un animal sălbatic, rapid și imprevizibil, care poate ucide. „Curajul” de a-l urmări noaptea prin pădure, fie și „cu lumină verde”, nu e aventură, e hazard. Lecția din 2025 e scurtă și dureroasă: stai în mașină, nu hrăni, nu te apropia, nu poza. Ziua de mâine s-ar putea să depindă de asta.

