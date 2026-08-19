Supermarketurile și hipermarketurile, lideri în vânzări

Segmentul supermarketurilor și hipermarketurilor a generat vânzări de 25,7 miliarde de euro în 2025, cu 6,9% mai mult decât în 2024, acoperind peste 60% din cifra de afaceri a celor 125 de companii analizate. Alte segmente semnificative includ DIY (bricolaj) (+4,8%, total 4,2 miliarde euro) și Electro-IT, care a înregistrat 3,6 miliarde euro, similar cu anul precedent.

Sectorul cosmeticelor a avut o evoluție spectaculoasă, cu un avans de 12,8%, urmat de Food & Beverage (+11,2%), reflectând interesul crescut al consumatorilor pentru produse de îngrijire personală și cheltuieli dedicate socializării. Categoria Fashion a raportat o creștere moderată de 3,3%, ajungând la 2,7 miliarde de euro, susținută de extinderea spațiilor de retail moderne.

Spațiile comerciale sunt din ce în ce mai mari

Pe lângă creșterea vânzărilor, retailerii au investit masiv în extinderea rețelelor. În perioada 2025-S1 2026, dezvoltatorii au livrat aproximativ 266.000 mp de noi spații de retail, dintre care 60.000 mp au fost inaugurați în prima jumătate a acestui an, prin extinderea unui centru comercial și deschiderea a patru parcuri de retail în București, Bacău, Cluj-Napoca și Drobeta-Turnu Severin.

Piața de retail modern din România a ajuns la un stoc total de 4,92 de milioane mp, cu Bucureștiul concentrând 1,34 de milioane mp. Chiriile se mențin stabile, cu valori prime de 90 de euro/mp/lună pe Calea Victoriei și în mall-urile dominante din Capitală, și 50-65 de euro/mp/lună în marile orașe regionale.

Context economic dificil

Raportul „Romania Retail Snapshot 2026” subliniază că aceste evoluții s-au petrecut într-un mediu economic tensionat. În primul semestru din 2026, PIB-ul României a înregistrat o contracție de 0,8%, iar inflația anuală a ajuns la 10,4%, afectând puterea de cumpărare. Acest context a dus la o scădere de 5,6% a vânzărilor de retail în aceeași perioadă.

În ciuda provocărilor economice, 11 din cele 13 categorii analizate au raportat o evoluție pozitivă a cifrei de afaceri în 2025, demonstrând că dinamica pieței este susținută atât de segmentele esențiale, cât și de cele non-esențiale.

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