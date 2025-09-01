Formular de reclamații pe site-ul Ministerului

Conform Digi 24, această inițiativă vine ca răspuns la plângerile frecvente ale pacienților care au fost trimiși la clinici private pentru servicii ce ar fi trebuit să fie gratuite în sistemul public.

Pe site-ul Ministerului Sănătății va fi disponibil un formular unde pacienții vor putea raporta astfel de situații. Aceștia vor trebui să furnizeze informații precum numele spitalului, medicul implicat, clinica privată recomandată și eventualele costuri impuse. Ministerul Sănătății, în colaborare cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS), va analiza fiecare caz în parte și va aplica sancțiuni unde este necesar.

Autoritățile au luat această decizie în urma numeroaselor plângeri primite de-a lungul anilor. Mulți pacienți au raportat că la spitalele publice li s-a spus că nu există locuri, aparatura sau laboratoarele nu funcționează, sau condițiile asigurate nu sunt optime. Pacienții erau apoi îndrumați către clinici private, unde plăteau sume considerabile pentru servicii care ar fi trebuit să fie gratuite.

Aceasta nu este prima inițiativă de acest gen a Ministerului Sănătății. În iulie, a fost lansată o platformă online unde pacienții pot reclama mâncarea neconformă primită în spitale.

Modificările din sistemul de sănătate

Ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri, 29 august, că Guvernul Bolojan a adoptat modificările vizate în sistemul sanitar care se referă, printre altele, la evaluarea managementului spitalelor şi la decontările pentru medicii de familie.

Alexandru Rogobete a anunțat că noul pachet legislativ pentru sănătate reorientează pacienții către medicina primară și ambulatorie, introduce evaluări clare și concursuri pentru șefii de secție, și regândește finanțarea cabinetelor de medicină de familie. Implementarea măsurilor ar urma să genereze economii de 3,2 miliarde de lei în 2026, bani care vor fi redirecționați către programe de sănătate și majorarea punctului de plată în ambulatorii.