Această măsură vine în contextul eliminării schemei de plafonare generalizată care se încheie pe 30 iunie și are ca scop direcționarea ajutorului de stat către categoriile vulnerabile, bazându-se pe venitul real al gospodăriei.

Cardul de energie rămâne, se schimbă sistemul de sprijin

Ministrul Sebastian Burduja a explicat necesitatea schimbării sistemului, pentru a nu se mai lua în calcul consumul, ci venitul real al românilor.

„Până acum, un multimiliardar sau milionar din România avea același nivel de sprijin ca o familie care se chinuie cu venit minim pentru că se subvenționa pe nivelul de consum. Deci, dacă avea un apartament gol în Primăverii sau pur și simplu reducea consum undeva în Pantelimon sau în Ferentari, avea același nivel de sprijin și trecem la un model bazat pe venit”, a spus ministrul Energiei.

Ce furnizori au prețuri la lumină mai mici de 1,5 lei/KWh. Din 1 iulie 2025, unele facturi la energie ale românilor se dublează, după ce plafonarea prețurilor expiră.

Propunerea Ministerului Energiei implică actualizarea venitului minim prevăzut în legea 226 la Ministerul Muncii, păstrând ponderea de 48% din venitul unei persoane singure pentru membrii unei gospodării.

Cum se va putea obține cardul de energie pentru plata facturilor la curent

Potrivit ministrului, schema propusă trebuie aprobată de Ministerul Muncii și validată de Executiv.

Procesul de obținere a cardului de energie va implica depunerea unei cereri, fie online pe o platformă dezvoltată de STS, fie la sediul primăriei sau al furnizorului pentru cei care nu sunt familiarizați cu mediul digital.

„Fiecare posibil beneficiar va trebui să depună o cerere, fie online, pe o platformă dezvoltată de STS, fie cei care nu sunt alfabetizați digital, la sediul primăriei sau la sediul furnizorului relația cu clienții Centru de Relații cu Clienții”, a explicat Burduja.

Cererile românilor pentru ajutorul la factura de energie vor fi validate de STS, Evidența Populației și ANPIS.

Prețul facturilor la lumină crește substanțial de la 1 iulie 2025, atunci când expiră plafonarea, iar românii au început să caute ofertele cele mai avantajoase, urmând să își schimbe furnizorul de energie electrică.

Ministrul Energiei a subliniat că pentru românii cu venituri mici, care au în general un consum mic de energie, s-a încercat acoperirea diferenței astfel încât facturile lor să rămână aproape la fel.

Sebastian Burduja: Românii trebuie să știe realitatea prețurilor la energie

„Pentru românii vulnerabili, cei care în general au și un consum mic la energie și care au plătit până acum, să spunem, facturi de 50 lei, 40 lei pe lună și care ar s-ar confrunta într-adevăr cu facturi probabil de 80 lei, de 90 lei, am încercat să acoperim cât mai mult din această diferență, astfel încât factură lor să rămână aproape la fel”, a declarat ministrul.

Burduja a recunoscut că, în absența plafonării universale, majoritatea românilor vor simți prețul real al energiei electrice.

„Există o asemenea creștere pentru un român care are probleme financiare, are venituri mici. Sigur că 30-40 lei în plus pe lună reprezintă o povară pentru ceilalți. Probabil că este un lucru, cum să vă spun, neplăcut, dar totuși trebuie să le spunem românilor adevărul că acesta este prețul real al energiei electrice de pe piață”, a afirmat ministrul interimar al Energiei.