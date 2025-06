Oficialii locali citați afirmă că cel puțin patru persoane au murit și peste 60 au fost rănite, printre care și un copil.

😱 At night, the Russian Federation launched the most massive attack on Kharkiv during the invasion. The terrorists launched 53 UAVs, 4 CABs and a rocket.

▪️It is already known about 3 dead and 17 wounded, including 2 children;

▪️Several hits on a civilian enterprise, a fire pic.twitter.com/KIvODxyH4w

