Guvernatorul regional Vadym Filashkin a scris pe Telegram că în atacul de miercuri seară au fost avariate peste 50 de magazine, 300 de apartamente și opt mașini.

În discursul de aseară, președintele Volodimir Zelenski a descris atacul drept „pur și simplu îngrozitor, oribil” și a afirmat că acesta „nu are nicio logică militară”. Rusia nu a comentat incidentul.

Atacul are loc în contextul în care trimisul special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, se află la Kiev într-o vizită de o săptămână pentru a discuta cu Zelenski despre cooperarea americano-ucraineană.

„Rușii au vizat din nou în mod deliberat o zonă aglomerată – un centru comercial aflat în mijlocul orașului. De data aceasta cu o bombă aeriană de 500 kg”, a scris guvernatorul Filashkin miercuri pe Telegram.

Filashkin a precizat că bomba a fost lansată la ora 17:20, ora locală (14:20 GMT), când zona era aglomerată cu oameni aflați la cumpărături.

Situat la 20 km de linia frontului și la nord-est de orașul Pokrovsk – un punct central al înaintării lente a Rusiei în regiunea Donețk – orașul Dobropillia a fost ținta altor atacuri de când Rusia a declanșat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

În luna martie, un atac cu rachete, drone și proiectile a ucis 11 persoane în oraș, inclusiv cinci copii.

