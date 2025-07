„Sunt dezamăgit de președintele Putin, am crezut că făcusem o înțelegere acum două luni, dar se pare că nu am reușit să ajungem nicăieri. Deci pasul următor este că dacă nu avem un rezultat peste 50 de zile vom aplica al doilea val de taxe vamale, vom aplica taxe de 100% Rusiei, e foarte simplu, nu există altă variantă.

Sperăm totuși să nu fie nevoie să facem asta. Avem cele mai bune arme din lume. Am făcut azi o înțelegere, le vom trimite arme (n.r. – membrilor NATO) și vor plăti pentru ele. SUA nu vor cheltui nimic, noi le vom fabrica, iar ei le vor cumpăra.

Am avut o întâlnire de succes luna trecută și au fost de acord să-și mărească cheltuielile de înarmare la 5%, ceea ce înseamnă foarte mulți bani, peste un trilion de dolari pe an. Am cheltuit o mulțime de bani cu războiul acesta (n.r. – războiul din Ucraina) și nu o vom mai face.”

Trump a declarat că echipamente militare în valoare de miliarde de dolari vor fi achiziționate din SUA pentru NATO și vor fi distribuite rapid Ucrainei.

„Este o înțelegere foarte importantă pe care am făcut-o, este vorba despre echipamente militare în valoare de miliarde de dolari care vor fi achiziționate din Statele Unite, vor merge către NATO, etc., și acestea vor fi distribuite rapid pe câmpul de luptă. Ucraina le va prelua”, a declarat Trump alături de secretarul general al NATO, Mark Rutte.