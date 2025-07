Nou acord pentru sprijinirea Ucrainei

În cadrul unei întâlniri la Casa Albă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, Trump și-a exprimat dezamăgirea față de Putin, acuzându-l că doar vorbește despre pace, în timp ce continuă atacurile asupra Ucrainei.

„Am auzit atâtea vorbe. Sunt numai vorbe. Sunt numai vorbe, iar apoi rachetele cad peste Kiev și ucid 60 de oameni”, a afirmat președintele american.

În același timp, Trump a anunțat un nou acord prin care aliații NATO vor finanța achiziția de echipament militar american pentru Ucraina. Acest acord va permite livrarea de arme fabricate în SUA către Ucraina pentru prima dată de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

„Astăzi am încheiat un acord prin care le vom trimite arme, iar ei le vor plăti. Statele Unite nu vor efectua nicio plată”, a explicat Trump. „Nu le cumpărăm, ci le vom fabrica, iar ei le vor plăti.”

Mark Rutte a confirmat că acest acord va permite Ucrainei să obțină „cantități foarte mari de echipament militar, atât pentru apărarea aeriană, cât și rachete și muniție”.

Țări precum Germania, Norvegia, Danemarca, Suedia, Finlanda și Canada vor participa la acest program de sprijin pentru Ucraina.

Schimbare de atitudine față de Ucraina

Această decizie marchează o schimbare semnificativă în atitudinea lui Trump față de Ucraina. În februarie, președintele american părea nemulțumit de solicitările de sprijin ale președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Acum însă, Trump pare să-și fi îndreptat frustrarea către Putin, permițând aliaților europeni să achiziționeze arme americane pentru Ucraina.

Trump a dezvăluit că a avut mai multe conversații cu Putin despre situația din Ucraina, dar acestea nu au dus la niciun rezultat concret.

„Vorbesc mult cu el despre rezolvarea acestei probleme. Întotdeauna închid telefonul și spun că a fost o conversație plăcută, apoi rachetele sunt lansate asupra Kievului”, a explicat președintele american.

El a adăugat că Putin „știe ce înseamnă o înțelegere corectă”, dar până acum nu a dat curs acestor discuții.

Promisiuni electorale revizuite

În timpul campaniei electorale, Trump promisese că va pune capăt războiului din Ucraina în 24 de ore. Ulterior, și-a nuanțat această afirmație, explicând pentru revista Time că a fost o exagerare menită să sublinieze un punct de vedere.

„Evident, oamenii știu că atunci când am spus asta, am spus-o în glumă, dar am spus și că va fi încheiat”, a declarat Trump.

Președintele american a subliniat importanța comerțului în soluționarea conflictelor, dând ca exemplu rolul SUA în detensionarea situației dintre India și Pakistan.

Trump a lăudat curajul ucrainenilor în lupta împotriva Rusiei, dar a atras atenția asupra pierderilor de echipament suferite de aceștia.

În același timp, el a criticat administrația precedentă, condusă de Joe Biden, numindu-l pe acesta responsabil pentru izbucnirea războiului.

Reacția NATO

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a condamnat bombardamentele rusești asupra orașelor ucrainene, afirmând că acestea nu au „scopuri militare”, ci sunt menite să provoace panică în rândul populației civile.

Rutte a salutat decizia lui Trump de a sprijini Ucraina prin intermediul NATO, subliniind importanța acestui acord pentru apărarea țării.

„Aceasta va însemna că Ucraina va putea pune mâna pe un număr foarte mare de echipamente militare, atât pentru apărarea aeriană, cât și pentru rachete și muniție”, a declarat secretarul general al NATO.

Ultimatum pentru Putin

În încheierea întâlnirii, Trump a reiterat amenințarea cu impunerea de tarife de 100% asupra Rusiei dacă Putin nu semnează un acord de pace în următoarele 50 de zile.

„… vom impune tarife secundare. Dacă nu ajungem la un acord în 50 de zile, este foarte simplu, vor fi de 100%”, a avertizat președintele american.

Această poziție fermă a lui Trump reprezintă o schimbare semnificativă față de atitudinea sa anterioară, când considera ajutorul pentru Ucraina o risipă a banilor contribuabililor americani.

Rămâne de văzut dacă această nouă strategie va determina Rusia să se așeze la masa negocierilor și să pună capăt conflictului din Ucraina.