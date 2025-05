Atacuri în mai multe regiuni

Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a anunțat pe Telegram că 27 de drone au fost respinse în timp ce se îndreptau spre capitala rusă. Nu a menționat victime sau pagube, doar că echipele examinează fragmentele dronelor căzute.

Ministerul rus al Apărării a raportat doborârea a 112 drone între orele 21.00 și 0.00, ora Moscovei. Majoritatea, 59 de drone, au fost interceptate deasupra regiunii Briansk, la frontiera cu Ucraina.

În regiunea Briansk, trei case și șase mașini au fost avariate, fără victime raportate. În regiunea Smolensk, aproape de granița cu Polonia, 11 drone au fost doborâte, de asemenea fără victime.

În regiunea Kaluga, resturile unei drone au căzut pe acoperișul unei case din Obninsk.

Nu au existat victime în niciunul dintre aceste incidente.

Early morning a Ukrainian kamikazi impacted at "ELMA-ZELENOGORAD" Industrial Park in the city of Zelenograd, Moscow Oblast. pic.twitter.com/YuEs0r9Tv6 — Kavaz (@kataibWatch) May 28, 2025

În regiunile Vladimir, Oriol, Riazan, Smolensk și Tver nu s-au înregistrat distrugeri sau victime. Autoritățile din regiunile Belgorod, Voronej, Ivanovo și Kursk nu au comentat încă informațiile despre atacuri.

Recomandări Piedone primește 158.000 de euro pentru condamnarea anulată din Dosarul Colectiv. Instanța: „Suma este suficientă în raport cu cei care și-au îngropat copiii”

Contraatacuri rusești

În ultima săptămână, Rusia a lansat, la rândul său, valuri de drone asupra orașelor ucrainene. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că „peste 900 de rachete au fost trase asupra țintelor ucrainene într-o perioadă de trei zile care s-a încheiat luni dimineață”.

Aceste atacuri au vizat mai multe orașe ucrainene și au inclus unele dintre cele mai mari lovituri cu drone și rachete de la începutul invaziei ruse în 2022.

Atacurile de sâmbătă seara au ucis cel puțin 12 persoane, inclusiv trei copii în regiunea Jîtomîr, la vest de Kiev.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News