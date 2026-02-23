Oferte de muncă în Antarctica

Atât British Antarctic Survey (BAS), institutul polar al Regatului Unit, cât și United States Antarctic Program recrutează personal pentru a lucra pe continentul înghețat.

Nu sunt căutați doar cercetători. Potrivit BBC News, sunt disponibile posturi pentru tâmplari, electricieni, bucătari, instalatori, medici și chiar frizeri. Totuși, provocările climatice și izolarea ridică o întrebare esențială: este oricine potrivit pentru o astfel de experiență?

Dan McKenzie, în vârstă de 38 de ani, originar din nordul Angliei, este în prezent lider de stație la Halley VI Research Station, una dintre cele cinci facilități operate de BAS în Antarctica.

Fost inginer marin, McKenzie a ajuns pentru prima dată „pe gheață” în 2019, la stația Rothera, situată la aproximativ 1.000 de mile distanță.

În prezent, coordonează o echipă de 40 de persoane în sezonul de vară antarctic, din noiembrie până la mijlocul lunii februarie. „Am fost mereu atras de aventură și de cele mai sălbatice locuri”, a declarat acesta pentru BBC, printr-un apel video prin satelit.

Joburi la temperaturi de -40 de grade Celsius

În timpul verii antarctice, temperaturile pot părea „blânde” pentru standardele locale: în jur de -15 grade Celsius. Temperaturile maxime rareori depășesc -5 grade Celsius, iar media este de aproximativ -20 de grade Celsius. Iarna, valorile pot coborî până la -40 de grade Celsius.

Pe lângă frigul extrem, vara aduce lumină continuă, cu săptămâni întregi fără noapte.

Stația Halley VI se concentrează pe studii privind atmosfera, spațiul cosmic, monitorizarea stratului de ozon și analiza platformei de gheață Brunt, pe care este amplasată, aproape de coastă.

Rolul de lider de stație presupune gestionarea aprovizionării, siguranței, instruirii și, nu în ultimul rând, sprijin emoțional pentru membrii echipei.

Izolarea și conviețuirea în spații restrânse pot genera tensiuni. Potrivit reprezentanților BAS, nu frigul este cea mai mare provocare, ci lipsa intimității și rutina strictă.

Candidații sunt testați pentru capacitatea de a gestiona conflicte și de a rezolva probleme, iar cei selectați urmează programe riguroase de pregătire înainte de plecare.

Salarii de la 35.000 de euro și cazare asigurată

BAS recrutează anual până la 150 de persoane pentru Antarctica. Aproximativ 70% dintre posturi sunt operaționale, necesare pentru funcționarea stațiilor.

Salariile încep de la 31.244 de lire sterline (35.790 euro) pe an, iar transportul, cazarea, mesele și echipamentul special pentru temperaturi extreme sunt asigurate. Cazarea constă în dormitoare comune, iar programul este organizat pe rotație de șapte zile din șapte.

În total, aproximativ 5.000 de persoane lucrează în Antarctica în timpul verii, în cadrul a circa 80 de stații operate de aproximativ 30 de țări.

Adaptarea la viața în izolare

Potrivit specialiștilor în resurse umane și psihologie, dinamica socială poate fi mai dificil de gestionat decât riscurile fizice.

Relațiile tensionate pot deveni greu de controlat într-un mediu izolat.

Totuși, persoanele atrase de astfel de experiențe tind să răspundă bine la ceea ce psihologii numesc „stres pozitiv”, similar celui întâlnit în mediul militar.

În ciuda dificultăților, McKenzie spune că experiența este de neegalat. De la observarea balenelor și focilor până la vizitarea coloniilor de pinguini imperiali, Antarctica oferă imagini spectaculoase.

Ce trebuie să știm despre Antarctica

Antarctica este cel mai sudic și cel mai puțin populat continent de pe Pământ, dar și un loc al extremelor, fiind cel mai rece, cel mai înalt, cel mai uscat și cel mai vântos loc de pe planetă.

Este situat aproape în întregime la sud de Cercul polar antarctic, înconjurat fiind de Oceanul Antarctic, cunoscut și ca Oceanul Austral.

Ca întindere, Antarctica este al cincilea continent al lumii, cu o suprafață de 14.200.000 km2, fiind cu aproximativ 40% mai mare decât Europa și aproape de două ori mai mare decât Australia. Al șaptelea continent este acoperit în proporție de 98% de calota glaciară, care are o grosime medie de 1,9 km și care este cel mai mare depozit de gheață de pe pământ. Aceasta este echivalentul a 90% din toată gheața de pe Terra și 70% din totalul resurselor de apă dulce.

De asemenea, calota de gheață este atât de grea încât a împins pe alocuri pământul sub nivelul mării. Din cauza grosimii stratului de gheață, Antarctica are cea mai mare altitudine medie dintre toate continentele, potrivit British Antarctic Survey. Datorită condițiilor sale extreme, Antarctica joacă un rol crucial în reglarea climei globale și în menținerea echilibrului ecologic al planetei.



