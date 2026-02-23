Oferte de muncă în Antarctica

Atât British Antarctic Survey (BAS), institutul polar al Regatului Unit, cât și United States Antarctic Program recrutează personal pentru a lucra pe continentul înghețat.

Nu sunt căutați doar cercetători. Potrivit BBC News, sunt disponibile posturi pentru tâmplari, electricieni, bucătari, instalatori, medici și chiar frizeri. Totuși, provocările climatice și izolarea ridică o întrebare esențială: este oricine potrivit pentru o astfel de experiență?

Dan McKenzie, în vârstă de 38 de ani, originar din nordul Angliei, este în prezent lider de stație la Halley VI Research Station, una dintre cele cinci facilități operate de BAS în Antarctica.

Fost inginer marin, McKenzie a ajuns pentru prima dată „pe gheață” în 2019, la stația Rothera, situată la aproximativ 1.000 de mile distanță.

În prezent, coordonează o echipă de 40 de persoane în sezonul de vară antarctic, din noiembrie până la mijlocul lunii februarie. „Am fost mereu atras de aventură și de cele mai sălbatice locuri”, a declarat acesta pentru BBC, printr-un apel video prin satelit.

Joburi la temperaturi de -40 de grade Celsius

În timpul verii antarctice, temperaturile pot părea „blânde” pentru standardele locale: în jur de -15 grade Celsius. Temperaturile maxime rareori depășesc -5 grade Celsius, iar media este de aproximativ -20 de grade Celsius. Iarna, valorile pot coborî până la -40 de grade Celsius.

Pe lângă frigul extrem, vara aduce lumină continuă, cu săptămâni întregi fără noapte.

Stația Halley VI se concentrează pe studii privind atmosfera, spațiul cosmic, monitorizarea stratului de ozon și analiza platformei de gheață Brunt, pe care este amplasată, aproape de coastă.

Rolul de lider de stație presupune gestionarea aprovizionării, siguranței, instruirii și, nu în ultimul rând, sprijin emoțional pentru membrii echipei.

Izolarea și conviețuirea în spații restrânse pot genera tensiuni. Potrivit reprezentanților BAS, nu frigul este cea mai mare provocare, ci lipsa intimității și rutina strictă.

Candidații sunt testați pentru capacitatea de a gestiona conflicte și de a rezolva probleme, iar cei selectați urmează programe riguroase de pregătire înainte de plecare.

Salarii de la 35.000 de euro și cazare asigurată

BAS recrutează anual până la 150 de persoane pentru Antarctica. Aproximativ 70% dintre posturi sunt operaționale, necesare pentru funcționarea stațiilor.

Salariile încep de la 31.244 de lire sterline (35.790 euro) pe an, iar transportul, cazarea, mesele și echipamentul special pentru temperaturi extreme sunt asigurate. Cazarea constă în dormitoare comune, iar programul este organizat pe rotație de șapte zile din șapte.

În total, aproximativ 5.000 de persoane lucrează în Antarctica în timpul verii, în cadrul a circa 80 de stații operate de aproximativ 30 de țări.

Adaptarea la viața în izolare

Potrivit specialiștilor în resurse umane și psihologie, dinamica socială poate fi mai dificil de gestionat decât riscurile fizice.

Relațiile tensionate pot deveni greu de controlat într-un mediu izolat.

Totuși, persoanele atrase de astfel de experiențe tind să răspundă bine la ceea ce psihologii numesc „stres pozitiv”, similar celui întâlnit în mediul militar.

În ciuda dificultăților, McKenzie spune că experiența este de neegalat. De la observarea balenelor și focilor până la vizitarea coloniilor de pinguini imperiali, Antarctica oferă imagini spectaculoase.

Ce trebuie să știm despre Antarctica

Antarctica este cel mai sudic și cel mai puțin populat continent de pe Pământ, dar și un loc al extremelor, fiind cel mai rece, cel mai înalt, cel mai uscat și cel mai vântos loc de pe planetă.

Este situat aproape în întregime la sud de Cercul polar antarctic, înconjurat fiind de Oceanul Antarctic, cunoscut și ca Oceanul Austral.

Ca întindere, Antarctica este al cincilea continent al lumii, cu o suprafață de 14.200.000 km2, fiind cu aproximativ 40% mai mare decât Europa și aproape de două ori mai mare decât Australia. Al șaptelea continent este acoperit în proporție de 98% de calota glaciară, care are o grosime medie de 1,9 km și care este cel mai mare depozit de gheață de pe pământ. Aceasta este echivalentul a 90% din toată gheața de pe Terra și 70% din totalul resurselor de apă dulce.

De asemenea, calota de gheață este atât de grea încât a împins pe alocuri pământul sub nivelul mării. Din cauza grosimii stratului de gheață, Antarctica are cea mai mare altitudine medie dintre toate continentele, potrivit British Antarctic Survey. Datorită condițiilor sale extreme, Antarctica joacă un rol crucial în reglarea climei globale și în menținerea echilibrului ecologic al planetei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Țara unde casele se vând cu 4.000 de euro și fără restricții, chiar și pentru străini
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, unde a fost îngropată cenușa lui! E o puternică semnificație: "Păcat că a fost incinerat"
Viva.ro
Ce mesaj tulburător e inscripționat pe piatra funerară a lui Gabriel Cotabiță, la cimitirul Bellu, unde a fost îngropată cenușa lui! E o puternică semnificație: "Păcat că a fost incinerat"
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.RO
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Parteneri
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Libertateapentrufemei.ro
Dani Oțil îl desființează pe Mihai Bononete după ce i-a distrus afacerea: ”A zis un prost, Bobonete, cu care sunt și înrudit de altfel”. A tăcut cât a tăcut, dar acum a răbufnit: “Și azi sufăr”
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie - 8 martie 2026
Știri România 14:28
Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie – 8 martie 2026
Un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot și-l acuza că e dependent de droguri | VIDEO
Știri România 14:18
Un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot și-l acuza că e dependent de droguri | VIDEO
Parteneri
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat
Adevarul.ro
O femeie dispărută de 24 de ani a fost găsită în viață, dar refuză contactul cu familia. Misterul plecării rămâne neelucidat
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1
Fanatik.ro
Câți bani primește Adi Petre pentru cele 7 săptămâni de la Survivor România. Fostul fotbalist de la FCSB e plătit regește de Antena 1
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
Stiri Mondene 14:24
Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
„Desafio: Aventura”, 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Stiri Mondene 14:20
„Desafio: Aventura”, 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
ObservatorNews.ro
A lăsat catedra și acum vinde sicrie. O profesoară din China a descoperit cheia succesului: Oamenii mor zilnic
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur o recunoști pe vedeta noastră! „Da, stiu, eram o “umflată”, dar nu-mi păsa atât de tare!”. Azi o vezi peste tot, unii o adoră, alții o contestă, dar nu rămâne indiferentă
Parteneri
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
GSP.ro
Haos nemaivăzut în Mexic » După uciderea lui „El Mencho”, oamenii nu mai pot ieși din case! Dezastru pe străzi, meciuri amânate, panică în stadion
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Mediafax.ro
UE nu va accepta creșterea tarifelor americane după decizia Curții Supreme: „O înțelegere este o înțelegere”
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Politică 12:52
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează” consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică”
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”
Fanatik.ro
Gigi Becali a explodat când a aflat că Iuliana Demetrescu va arbitra FCSB – Metaloglobus: „Du-te, mă, şi arbitrează la femei! Lumea merge spre pieire!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat