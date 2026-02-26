Salarii mărite ilegal la Primăria Iași: zeci de angajați, obligați să returneze banii

Primăria Iași a refuzat să comenteze pe fond situația. Într-un răspuns la o cerere în baza Legii 544/2001, municipalitatea s-a limitat la citări din lege și a subliniat că informațiile solicitate „stau la baza unui viitor raport de follow-up al Curții de Conturi”. În schimb, surse consultate de Libertatea ne-au precizat că peste 60 de angajați (circa 10% din totalul personalului) ar fi beneficiat de plăți ilegale. În total, suma a trecut de pragul de 210.000 de lei, incluzând și taxele datorate statului.

„În luna aprilie 2023 au fost acordate/achitate retroactiv (pentru lunile noiembrie 2022 – martie 2023), contrar prevederilor legale, drepturi salariale, unor funcționari publici și contractuali din cadrul entității, la nivelul indemnizației viceprimarului Municipiului Iași (în cuantum de 18.400 lei, aferente perioadei noiembrie – martie 2023)”, au constatat inspectorii Curții de Conturi.

În raport se precizează că Primăria a aplicat în mod eronat o prevedere legală prin intermediul căreia puteau fi acordate plățile către angajați, cu titlu de diferențe salariale pentru perioada menționată. În esență, inspectorii au arătat că de drepturile salariale achitate retroactiv puteau beneficia doar persoanele care ocupă funcții de demnitate alese (primarul și viceprimarii). Însă, în practică, plățile au fost acordate și funcționarilor sau personalului contractual, deși legea nu permitea acest lucru.

„Urmare nerespectării dispozițiilor legale, situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2023 cuprind informații eronate prin supraevaluarea cheltuielilor de personal raportate în contul de execuție și în contul de rezultat patrimonial, cu suma de 212.779 lei”, conform raportului citat.

Potrivit informațiilor Libertatea, unii angajați ai primăriei au de returnat sume nete de până la 5.000 – 6.000 de lei, bani care sunt reținuți direct din salariile încasate la început de an. La polul opus sunt recuperări de câteva zeci de lei per angajat.

Primele plăți au fost făcute din salariile aferente lunii ianuarie. În cazul unor angajați, reținerile s-au suprapus cu neplata unor sporuri, astfel că veniturile din luna ianuarie 2026 au fost considerabil mai mici.

Extras din raportul Curții de Conturi

Sporul pentru proiecte UE, acordat temporar doar conducerii

În timp ce zeci de angajați returnează bani, cel mai mare salariu net din Primăria Iași îl încasează primarul Mihai Chirica: circa 18.000 de lei. În această sumă este inclus și un spor pentru implicarea în proiecte europene, de 40%. Acest spor este acordat și viceprimarilor, care au încasat un salariu net de aproape 16.000 de lei în luna ianuarie, conform informațiilor Libertatea.

Însă restul angajaților care gestionează proiecte UE au avut parte de o surpriză: nu le-a fost acordat sporul în prima lună a acestui an. Dacă în ianuarie 2025 peste 100 de angajați beneficiau de sporul UE, în ianuarie 2026 doar trei persoane au mai încasat acest bonus: primarul și cei doi viceprimari.

Totuși, surse Libertatea au precizat că situația este una temporară și a fost determinată de interpretarea unei hotărâri a guvernului adoptată în toamna anului trecut (1009/2025). Actul normativ a stabilit în ce condiții se acordă sporul pentru proiecte UE: criteriile (indicatori de performanță) și, foarte important, momentul în care acest spor este acordat ca bonus la salariu.

„Legiuitorul a stabilit continuitate în acordarea majorării salariale, plățile realizându-se lunar dacă din documentul privind monitorizarea trimestrială internă a proiectului reiese că a fost înregistrat progres”, se arată într-un răspuns al ministrului dezvoltării Cseke Attila către Asociația Municipiilor din România, for care a ridicat problema plății sporului UE.

Astfel, angajații Primăriei Iași vor primi sporul în perioada următoare, în completare față de salariul deja încasat în luna ianuarie. Însă, chiar și fără acest bonus, veniturile nete în rândul angajaților sunt oricum peste câștigul salarial mediu în județul Iași (5.500 de lei în decembrie 2025).

Cât câștigă șefii din Primăria Iași

În medie, directorii ajung la un venit net de 15.000 de lei/lună, iar șefii de servicii la peste 10.000 de lei, în timp ce ceilalți angajați, cu mici excepții, au peste 5.500 de lei. Cu aplicarea sporului UE, salariile de bază cresc cu un procent cuprins între 10% și 40%, după caz, dar nu mai mult de indemnizația viceprimarului (16.000 de lei).

Cheltuielile lunare de personal la nivelul Primăriei Iași se ridică la circa 10 milioane de lei. În organigrama municipalității ieșene figurează peste 800 de posturi, dar efectiv ocupate sunt mai puțin de 600 de funcții. Recuperarea sumelor și tăierea (temporară) a sporurilor au venit într-un context în care la nivel național vor fi aprobate noi măsuri de reducere a cheltuielilor în administrația publică.

