Inflația erodează rapid câștigurile

Creșterea, calculată în evaluarea europeană prin raportare la puterea de cumpărare, nu a fost însă suficient de mare cât să propulseze România în media europeană.

Salariile sunt un factor esențial pentru motivația profesorilor. Un profesor bine plătit și recunoscut este, în general, mai motivat, mai dedicat și mai puțin stresat financiar, ceea ce se poate traduce într-o calitate mai bună a actului didactic.

Chiar dacă au existat creșteri nominale și ajustări la PPC, inflația ridicată din ultimii ani în România poate eroda rapid aceste câștiguri, lăsând profesorii cu o putere de cumpărare reală care nu a crescut semnificativ.

Datele Eurydice compară situația salariilor în funcție de salariul brut minim anual, incluzând diverse bonusuri precum cele de vacanță, dar și contribuțiile sociale și de sănătate, ore suplimentare etc.. Iar datele sunt calculate în echivalent raportat la puterea de cumpărare (purchasing power parity – USD PPP), pentru a putea fi făcute comparații între țări.

19,4 mii de euro brut anual, la gimnaziu și liceu

Calculate în euro, în anul școlar 2023-2024(când s-au acordat creșteri salariale în două etape), în medie, salariile anuale brute evoluau de la circa 18,5 mii de euro (învățământ preșcolar și primar), respectiv 19,4 mii euro (gimnaziu și liceu) după 10 ani de predare la 19,16 mii euro (învățământ preșcolar și primar) și 20,2 mii euro (învățământ secundar) după 15 ani de experiență.

Recomandări Anularea condamnării lui Sebastian Vlădescu a ajuns pe masa judecătoarei Lia Savonea. Fostul ministru de finanțe mizează pe două documente-cheie

După 25 de ani de carieră, arată analiza Eurydice – salariile medii brute anuale ale profesorilor erau, în medie, de 19,97 mii euro la nivel preșcolar și primar și de 22,15 mii la gimnaziu și liceu.

Salariile profesorilor din România au cunoscut o evoluție semnificativă în ultimul deceniu, trecând de la un nivel sub media națională la unul superior acesteia. Potrivit unei analize Profit.ro, bazată pe datele Institutului Național de Statistică, această transformare a fost marcată de două momente cruciale: implementarea noii legi a Educației în 2018 și o grevă majoră în 2023.

Cadrele didactice din învăţământul primar din România au salarii în medie cu 14% mai mari decât angajaţii cu studii superioare, arată raportul Education at a Glance (EaG 2025) publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE). În schimb, în țările OCDE, cadrele didactice din învăţământul primar câștigă de obicei cu 19% mai puțin decât restul lucrătorilor cu studii superioare.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE