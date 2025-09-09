Salariile profesorilor, peste media altor angajați cu studii superioare

Potrivit raportului OCDE, citat de News, salariile cadrelor didactice din România sunt considerate relativ ridicate.

Mai exact, în România, salariile reale ale profesorilor din învăţământul primar sunt cu 14% mai mari decât cele ale lucrătorilor cu studii superioare care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului, comparativ cu o medie cu 17% mai mică în țările membre OCDE.

În plus, profesorii pot beneficia de compensații suplimentare pentru:

predarea unui număr mai mare de ore,

mentoratul profesorilor debutanți,

activități școlare sau de management,

predarea în zone defavorizate sau pentru elevi cu nevoi speciale.

Totuși, OCDE avertizează că majorarea salariilor poate pune presiune pe buget, deoarece cheltuielile de personal reprezintă cea mai mare parte a costurilor educaționale.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că salariile profesorilor ar putea crește abia la finalul anului 2026.

Între timp, în prima zi de școală din acest an școlar, peste 15.000 de oameni au participat la protestul profesorilor.

Mai puține ore de școală decât media OCDE

Elevii din România beneficiază de 6.000 de ore de învățământ obligatoriu în ciclul primar și gimnazial, cu aproximativ 1.600 de ore mai puțin decât media OCDE. Din acest total, 46% în învățământul primar și 29% în cel de gimnaziu sunt dedicate materiilor de bază: matematică, citire, scriere și literatură.

Media OCDE este de 41% din timpul de instruire în învăţământul primar şi 27% în învăţământul secundar inferior dedicat acestor discipline de bază.

Elevii români petrec:

În învățământul primar: 540 de ore/an față de media OCDE de 804 ore.

În învățământul gimnazial: 834 de ore/an față de media OCDE de 909 ore.

Vacanțele școlare durează 16,6 săptămâni pe an, comparativ cu 13,5 săptămâni media OCDE.

România trebuie să acorde prioritate educației timpurii și școlii primare, să cheltuiască banii mai eficient în acest domeniu, arăta OCDE.

Lipsesc programele pentru „a doua carieră”

România are o rată de 1,9% posturi didactice neocupate și doar 2% profesori necalificați, cifre apropiate de media internațională.

Spre deosebire de alte 16 țări, România nu are programe dedicate celor care doresc să devină profesori după o primă carieră, ceea ce ar putea limita soluțiile pe termen lung pentru deficitul de cadre didactice.

Nivelul educațional și perspectivele pe piața muncii

Doar 19% dintre românii între 25–64 de ani au studii superioare, față de 42% media OCDE. Unul din cele mai mici procente. De altfel, în acest an, Universitățile din România au mii de locuri libere, în sesiunea de toamnă.

În rândul tinerilor (25–34 ani), procentul celor cu studii superioare este de 23%, în scădere față de 26% în 2019.

Cu toate acestea, rata de angajare a tinerilor români cu studii superioare este de 92%, peste media OCDE de 87%.

Concret, Raportul Education at a Glance 2025 arată că profesorii români din primar câștigă mai bine decât alți angajați cu studii superioare. În plus, elevii din România petrec mai puțin timp la școală decât media OCDE.

Sistemul educațional este afectat de lipsa cadrelor didactice calificate și de scăderea populației tinere.

