Cum au ajuns profesorii să câștige mai mult decât media națională

Primul moment decisiv: Legea salarizării din 2017

Profesorii din România au salarii în medie cu 14% mai mari decât angajaţii cu studii superioare, arată raportul Education at a Glance (EaG 2025) publicat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

Asta datorită a două majorări.

În 2014, câștigul mediu net în învățământ era cu 11% sub media pe economie. Situația s-a schimbat radical începând cu 2017, când trendul s-a inversat. În prezent, educatorii câștigă cu aproximativ 6% peste media națională.

Prima schimbare majoră a venit odată cu aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. Această lege a adus o creștere de 20% pentru cadrele didactice în 2018. Conform datelor citate, salariul mediu al profesorilor a ajuns la 2.803 lei, depășind pentru prima dată media națională de 2.721 lei.

Al doilea moment crucial: greva din 2023

În 2023, o grevă generală care a mobilizat 150.000 de cadre didactice a dus la o nouă creștere semnificativă a salariilor.

Protestul, care a durat trei săptămâni, s-a încheiat cu adoptarea Ordonanței de Urgență 57/2023. Aceasta a introdus grile salariale mai avantajoase pentru profesori.

Conform sursei citate, personalul didactic și didactic auxiliar a beneficiat de o majorare fixă de 1.300 lei brut per persoană, aplicabilă din iunie 2023.

Ca urmare, salariul mediu net în învățământ a ajuns la 4.890 de lei, comparativ cu media națională de 4.600 de lei.

Ligia Deca, ministrul Educației la acea vreme, a oferit un exemplu concret pentru a ilustra impactul acestor majorări: „În esență, dacă pe medie creșterea este puțin peste 25%, vedem creșteri importante la debutanți, care au cea mai mare creștere procentuală, 31,7%”.

Pentru un profesor cu studii superioare, grad II și 15-20 ani vechime, salariul brut de bază a crescut de la 5.368 lei la 6.947 lei.

Grafic Profit – Evoluție salarii cadre didactice – Foto: Profit.ro

Aceste două evenimente au transformat fundamental poziția profesorilor în ierarhia veniturilor din România.

Raportul OCDE din 2025 arată că în România, salariile reale ale profesorilor din învăţământul primar sunt cu 14% mai mari decât cele ale lucrătorilor cu studii superioare care lucrează cu normă întreagă pe tot parcursul anului, comparativ cu o medie cu 17% mai mică în țările membre OCDE.