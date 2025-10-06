Zăpadă, frig și teamă de hipotermie: „Ghidul ne-a spus că nu a mai văzut așa ceva”

Televiziunea Centrală Chineză (CCTV) a relatat că până duminică seară, 350 de persoane reușiseră să ajungă în micul oraș Qudang, în timp ce alte peste 200 de persoane erau încă în contact cu echipele de salvare.

Viscolul a început vineri seară și a continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă, la o altitudine de peste 4.200 de metri, în valea Karma, o zonă spectaculoasă, dar izolată, ce oferă acces spre fața estică Kangshung a Everestului.

„Era atât de umed și frig în munți, iar hipotermia reprezenta un risc real”, a declarat Chen Geshuang, membru al unui grup de drumeții format din 18 persoane, care a reușit să ajungă duminică la Qudang.

„Vremea din acest an nu este normală. Ghidul a spus că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de furtună în octombrie. Și s-a întâmplat prea brusc”, a povestit el.

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Potrivit CCTV, restul drumeților vor fi aduși în siguranță în etape, sub coordonarea salvatorilor mobilizați de autoritățile locale.

Zeci de sate izolate, drumuri blocate de zăpadă

Echipele de intervenție, formate din sute de localnici și salvatori, au fost trimise în zona afectată pentru a curăța drumurile blocate de ninsorile masive. Publicația Jimu News, susținută de stat, estimează că aproape 1.000 de persoane au fost blocate de viscol.

Nu este clar dacă printre aceștia se numără și turiști de pe versantul nordic al muntelui, care atrage anual mii de vizitatori datorită drumului asfaltat până în apropierea taberei de bază.

Grupul condus de Chen a coborât din munți după o noapte grea, petrecută printre tunete, fulgere și zăpadă densă. „Înapoi în sat am mâncat și în sfârșit ne-am încălzit”, a spus el.

Accesul în zona Everest, suspendat

Autoritățile locale au anunțat că vânzarea biletelor și accesul în zona turistică a Everestului au fost suspendate temporar, începând de sâmbătă, din motive de siguranță. Furtuna a lovit în timpul unei perioade aglomerate, când sute de turiști au venit să profite de vacanța de opt zile dedicate Zilei Naționale din China.

În sudul Tibetului și în Nepal, precipitațiile masive au provocat inundații și alunecări de teren care au ucis cel puțin 47 de persoane. În districtul Ilam, din estul Nepalului, aflat la granița cu India, 35 de persoane au murit în alunecări de teren separate. Alte nouă persoane sunt date dispărute, iar trei au fost ucise de fulgere în diferite regiuni ale țării.

O toamnă extremă în Himalaya

Octombrie este, în mod obișnuit, una dintre cele mai sigure și stabile perioade pentru drumeții în Himalaya, deoarece musonul indian se încheie și cerul devine senin.

Însă în acest an, condițiile meteo s-au schimbat brusc, iar ploile și ninsorile neobișnuit de puternice au luat prin surprindere atât autoritățile, cât și turiștii.

„Am venit să vedem frumusețea Everestului, dar am văzut cât de repede se poate transforma natura în pericol”, a spus un alt excursionist, citat de CCTV.

În luna august, autoritățile din Nepal au anunțat că deschid aproape 100 de noi vârfuri montane pentru alpiniști, în încercarea de a reduce aglomerația de pe Everest și de a răspândi beneficiile economice ale turismului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer de TIR și-a filmat propria moarte, după ce un alt camion l-a spulberat pe contrasens, în Mexic
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Viva.ro
S-a aflat ce a făcut, de fapt, fosta iubită a lui Dinu Patriciu cu averea de 240 de milioane de euro moștenită de la el. Mulți au rămas uimiți să afle decizia luată de Melanie Chen și încă nu e tot! Cel mai controversat detaliu abia s-a aflat
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Unica.ro
Pe 20 octombrie 1973, un băiat de 4 ani a dispărut din fața unui aprozar, în zona Pionierul din București. Ca să-l găsească pe Țiți, soții Cristescu au chemat un parapsiholog francez, cu dispensa de la Miliție, dar in 1983 misterul s-a adancit. Este cel mai vechi caz de copil dispărut din România
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Carmen Grebenișan nu s-a căsătorit cu iubitul ei, Cristian, deși așteaptă un copil împreună: „Nu îmi doresc să se…”
gsp
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
GSP.RO
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Cod roșu de ploi torențiale în estul țării, de marți noapte. Alertă meteo de vreme severă în România până joi dimineață
BREAKING NEWS
Știri România 10:34
Cod roșu de ploi torențiale în estul țării, de marți noapte. Alertă meteo de vreme severă în România până joi dimineață
Maestrul și Margareta la BukFeszt: dialog intercultural şi viziune contemporană. Interviu cu Nona Rapotan, critic de teatru
Știri România 10:08
Maestrul și Margareta la BukFeszt: dialog intercultural şi viziune contemporană. Interviu cu Nona Rapotan, critic de teatru
Parteneri
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
Fanatik.ro
FCSB a dat peste cap calculele la play-off după 1-0 cu Universitatea Craiova în SuperLiga. Cine iese din schemă și cum arată top 6
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Unica.ro
Cum arată mormântul Laurei Stoica la aproape două decenii de la dispariția sa. Artista și partenerul ei, Cristian Mărgescu, își duc somnul de veci în Cimitirul Bellu, din București / Foto
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Asia Express 2025. Ce echipă a obținut avantajul de 1000 de euro și ce-a de-a șasea amuletă
Stiri Mondene 11:25
Asia Express 2025. Ce echipă a obținut avantajul de 1000 de euro și ce-a de-a șasea amuletă
Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele s-au schimbat. Mara Bănică și Anda Adam vor pleca împreună în cursă
Stiri Mondene 10:47
Asia Express, 5 octombrie 2025. Echipele s-au schimbat. Mara Bănică și Anda Adam vor pleca împreună în cursă
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
ObservatorNews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.ro
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Transalpina rămâne închisă din cauza stratului de zăpadă care ajunge la 40 cm
Mediafax.ro
Transalpina rămâne închisă din cauza stratului de zăpadă care ajunge la 40 cm
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD.ro
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
KanalD.ro
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent

Politic

Lista consilierilor prezidențiali aleși de Nicușor Dan: cine sunt noii oameni ai președintelui
Politică 10:58
Lista consilierilor prezidențiali aleși de Nicușor Dan: cine sunt noii oameni ai președintelui
Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu
Analiză
Politică 10:00
Jocuri de culise pentru urmașul lui Paul Stănescu, gestionarul cadrelor PSD. Noua strategie gândită de Sorin Grindeanu
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, mesaj în vestiarul lui Dinamo: “Suntem foarte puternici!” Derby încins cu Rapid: “Ambele am fost la un pas de dezintegrare”
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”
Spotmedia.ro
Robotul-păianjen care poate construi o casă pe zi. ”Va lucra cu viteza a peste 100 de zidari”