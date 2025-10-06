Zăpadă, frig și teamă de hipotermie: „Ghidul ne-a spus că nu a mai văzut așa ceva”

Televiziunea Centrală Chineză (CCTV) a relatat că până duminică seară, 350 de persoane reușiseră să ajungă în micul oraș Qudang, în timp ce alte peste 200 de persoane erau încă în contact cu echipele de salvare.

Almost 1,000 trapped on Tibetan side of Mount Everest by blizzard



Hundreds of local villagers and rescue teams have been deployed to clear out snow blocking access to the area which sits at an altitude of more than 4,900 metres. pic.twitter.com/eaBhWtP2CI — Ravi Chaturvedi (@Ravi4Bharat) October 5, 2025

Viscolul a început vineri seară și a continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă, la o altitudine de peste 4.200 de metri, în valea Karma, o zonă spectaculoasă, dar izolată, ce oferă acces spre fața estică Kangshung a Everestului.

„Era atât de umed și frig în munți, iar hipotermia reprezenta un risc real”, a declarat Chen Geshuang, membru al unui grup de drumeții format din 18 persoane, care a reușit să ajungă duminică la Qudang.

„Vremea din acest an nu este normală. Ghidul a spus că nu a mai întâlnit niciodată o astfel de furtună în octombrie. Și s-a întâmplat prea brusc”, a povestit el.

Potrivit CCTV, restul drumeților vor fi aduși în siguranță în etape, sub coordonarea salvatorilor mobilizați de autoritățile locale.

Zeci de sate izolate, drumuri blocate de zăpadă

Echipele de intervenție, formate din sute de localnici și salvatori, au fost trimise în zona afectată pentru a curăța drumurile blocate de ninsorile masive. Publicația Jimu News, susținută de stat, estimează că aproape 1.000 de persoane au fost blocate de viscol.

Mount Everest rescue operation underway after snowstorm traps almost 1,000 hikers https://t.co/YePXbj5vVt pic.twitter.com/2JTp6vS3TD — The Independent (@Independent) October 5, 2025

Nu este clar dacă printre aceștia se numără și turiști de pe versantul nordic al muntelui, care atrage anual mii de vizitatori datorită drumului asfaltat până în apropierea taberei de bază.

Grupul condus de Chen a coborât din munți după o noapte grea, petrecută printre tunete, fulgere și zăpadă densă. „Înapoi în sat am mâncat și în sfârșit ne-am încălzit”, a spus el.

Accesul în zona Everest, suspendat

Autoritățile locale au anunțat că vânzarea biletelor și accesul în zona turistică a Everestului au fost suspendate temporar, începând de sâmbătă, din motive de siguranță. Furtuna a lovit în timpul unei perioade aglomerate, când sute de turiști au venit să profite de vacanța de opt zile dedicate Zilei Naționale din China.

În sudul Tibetului și în Nepal, precipitațiile masive au provocat inundații și alunecări de teren care au ucis cel puțin 47 de persoane. În districtul Ilam, din estul Nepalului, aflat la granița cu India, 35 de persoane au murit în alunecări de teren separate. Alte nouă persoane sunt date dispărute, iar trei au fost ucise de fulgere în diferite regiuni ale țării.

O toamnă extremă în Himalaya

Octombrie este, în mod obișnuit, una dintre cele mai sigure și stabile perioade pentru drumeții în Himalaya, deoarece musonul indian se încheie și cerul devine senin.

Însă în acest an, condițiile meteo s-au schimbat brusc, iar ploile și ninsorile neobișnuit de puternice au luat prin surprindere atât autoritățile, cât și turiștii.

„Am venit să vedem frumusețea Everestului, dar am văzut cât de repede se poate transforma natura în pericol”, a spus un alt excursionist, citat de CCTV.

În luna august, autoritățile din Nepal au anunțat că deschid aproape 100 de noi vârfuri montane pentru alpiniști, în încercarea de a reduce aglomerația de pe Everest și de a răspândi beneficiile economice ale turismului.

