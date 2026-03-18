UPDATE ora 18.45: Adoptarea bugetului de stat s-a blocat după ce şedinţa comisiilor reunite de buget-finanţe a fost suspendată pentru negocieri între liderii partidelor, la solicitarea UDMR. În lipsa unui raport din partea comisiilor reunite de buget-finanţe, bugetul nu poate ajunge la vot.

Comisiile au decis suspendarea dezbaterilor, care abia fuseseră reluate în jurul orei 18:00, pentru că nu există un acord în coaliția de guvernare pe amendamentul de 1,1 miliarde lei.

Amintim că liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a anunțat că PSD nu va vota cele două anexe la bugetul Ministerului de Finanțe dacă nu se găsește suma de 1,1 miliarde de lei pentru amendamentul referitor la ajutoarele sociale propus de social-democrați.

Lucrările trebuiau finalizate în jurul prânzului pentru ca, în cursul după-amiezii, să înceapă dezbaterile în plenul reunit al Parlamentului.

PSD vorbește de șantaj și spune că dacă amendamentele nu trec iese de la guvernare

UPDATE ora 18.32: Sorin Grindeanu a transmis că „merge până la capăt pentru copiii cu dizabilități și pensionari” și că „nu cedăm șantajului”.

„3,2 milioane de români au dreptul la Pachetul de Solidaritate. Iar noi suntem vocea lor cu toate riscurile! Dacă noua majoritate USR-PNL-AUR-POT, creată ad-hoc în Parlament, vrea să conducă România sacrificând pensionarii și copiii cu dizabilități atunci le urăm drum bun împreună”, se arată în comunicat.

PNL face apel la PSD să nu blocheze bugetul

UPDATE ora 18.05: PNL a cerut PSD să aibă un „comportament politic rațional”, pentru că „România nu-și poate permite un joc politic cu bugetul național” și să nu blocheze legea bugetului.

„Partidul Național Liberal solicită astăzi, cu toată seriozitatea, partenerilor de coaliție din PSD să renunțe la amenințarea de a bloca votul pe legea bugetului de stat pe 2026 și să acționeze în interesul cetățenilor pe care îi reprezintă. Înțelegem că există, în orice coaliție, divergențe de opinie și priorități diferite. Acestea se rezolvă la masa negocierilor, în cadrul instituțional agreat, nu prin amenințări cu blocarea mecanismului bugetar al statului. PNL și-a asumat reforma fiscală și responsabilitatea macroeconomică tocmai pentru că știe ce înseamnă să guvernezi cu responsabilitate, nu cu populism”, a transmis partidul condus de Ilie Bolojan.

Iar deputata PNL, Raluca Turcan, a spus că „PSD a reușit ceea ce nu au reușit nici Dragnea, nici Dăncilă”.

„S-au izolat politic, au blocat bugetul și au pus sub semnul întrebării plata salariilor, pensiilor și ajutoarelor sociale pentru milioane de români. Au aruncat in aer dobânzile, investițiile autorităților locale, precum si funcționarea educației, sănătății și a sistemului de ordine publică. Când alegi să faci jocuri politice iresponsabile, nota de plată nu vine pentru partide, ci pentru oameni. Au vrut o alianță cu AUR. Au obținut, în schimb, izolarea și blocarea României”, a afirmat Turcan.

USR, PNL și AUR au blocat de două ori amendamentul la proiectul de buget depus de PSD

Știrea inițială: Nici ziua a treia de dezbateri pe buget în comisiile din Parlament nu a fost fără scandal. Amendamentul PSD a fost respins cu ajutorul AUR, care s-a abținut de la vot, situație repetată de două ori. Practic, USR, PNL și AUR au blocat amendamentul la proiectul de buget pe 2026 depus de PSD pentru cei vulnerabili.

În acest context, social-democrații au anunțat prin vocea ministrului Muncii, Florin Manole, că această decizie va conta în analiza PSD privind ieşirea de la guvernare.

Amendamentul PSD pentru cei vulnerabili a primit 23 de voturi pentru, 19 împotrivă şi o abţinere, în timp ce opt parlamentari AUR au fost prezenți, dar nu au votat. Senatorul PSD Daniel Zamfir a spus că parlamentarii PSD se vor retrage, apoi dezbaterile au continuat, iar amendamentul a fost trecut la respinse.

Supus la vot a doua oară, amendamentul PSD a fost respins tot cu 23 de voturi pentru, 19 împotrivă, o abţinere iar parlamentarii AUR nu au votat.

Deputatul PSD, Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe, a spus că amendamentul PSD care prevede alocarea a 1,1 miliarde lei pentru măsuri de sprijin pentru bătrâni și pentru familiile cu copii și venituri reduse reprezintă doar 0,05% din PIB, potrivit Agerpres.

Din cauza neînțelegerilor din Coaliție, au fost mai multe pauze. Dezbaterile din Comisiile reunite de buget-finanțe s-au reluat abia în jurul orei 15:00, cu schimburi de replici tăioase în principal între parlamentarii de la PSD și AUR.

La rândul lor, USR a acuzat PSD că blochează adoptarea bugetului și că negociază cu AUR amendamente fără acoperire financiară. „PSD știe că România nu mai are bani în plus, dar se joacă cu AUR de-a bugetul țării”, a transmis USR.

PSD amenință că nu va vota bugetul

Foarte important, social-democrații au amenințat că boicotează votul pe buget. Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a susținut că vrea să aibă soluții pentru pachetul de pensionari cerut de PSD, doar că a repetat cerința din trecut, anume să existe o sursă de finanțare.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, că soluția există și ține de un compromis tehnic între instituții, în condițiile în care disputa este legată de sumele necesare pentru plata sprijinului, potrivit Digi24.

„Trebuie să vedem de unde pleacă povestea. Sunt în jur de 2,8 milioane de pensionari, o categorie vulnerabilă, sub 3.000 de lei pensia. De la bun început a fost discuția ca Guvernul, din bugetul pe 2026, să dea o plată one-off, pentru că nu a fost posibilă indexarea pensiilor”, a explicat Kelemen Hunor.

