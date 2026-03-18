Gabriela Firea a explicat ce s-a întâmplat în comisiile din Parlament

„USR, PNL și AUR au blocat azi amendamentele la Buget, depuse de PSD, pentru persoanele din categoriile vulnerabile! Pentru cele trei partide a contat mai mult sā facă opoziție radicală, decât să le pese de oamenii care au nevoie de sprijin”, a scris pe Facebook europarlamentarul PSD, Gabriela Firea.

Mai exact, USR și PNL au votat împotrivă, iar AUR nu a votat, dar a asigurat prezența necesară pentru blocarea amendamentelor social-democraților. „Pe fond, și unii, și ceilalți s-au plasat contra”, a completat social-democrata.

„În realitate însă, USR, PNL și AUR nu au acționat împotriva noastră, ci împotriva românilor, care au nevoie de sprijin într-un moment economic dificil! Vom duce lupta în continuare la votul final din Plenul Parlamentului!”, a conchis Firea.

Gabriela Firea rămâne unul dintre cei mai importanți lideri PSD. Foto: Hepta

Florin Manole spune că ieșirea PSD de la guvernare este ușurată de respingerea amendamentelor

La rândul său, ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, a declarat după respingerea pentru a doua oară în comisii a amendamentelor care introduceau pachetul de solidaritate că social-democrații nu vor renunţa și a lansat un avertisment clar.

„Foarte probabil că acest vot va conta, pentru că acesta era un amendament extrem de important pentru societate. Şi tocmai de aceea, dincolo de evaluarea Partidului Social-Democrat, sper ca 2,8 milioane de pensionari să ştie că, pentru ei, Partidul Naţional Liberal, USR şi AUR au făcut un singur lucru. Absolut nimic. La fel şi 300.000 de copii să ştie că, pentru aceste teme, USR, PNL şi AUR au făcut absolut nimic”, a punctat Florin Manole.

Ministrul Muncii, Florin Manole.

Nicoleta Pauliuc (PNL) a cerut calm și „un buget responsabil, construit cu mintea limpede”

În schimb, senatoarea PNL, Nicoleta Pauliuc, a făcut „un apel la calm, la luciditate și la responsabilitate”. „Observ multă nervozitate în spațiul politic și energii ascunse se consumă pentru a trage de buget într-o parte sau în alta. E ca și cum am avea un material pentru un costum mărimea S, care nu ajunge pentru unul mărimea M. Iar unii vor ca acest costum să aibă mânecile mai lungi, dar atunci rămân pantalonii mai scurți. Sau invers. De aceea, fac un apel la calm, la luciditate și la responsabilitate. Sper să avem un buget responsabil, construit cu mintea limpede, nu sub presiunea nervilor de moment sau a calculelor politice de etapă”, a scris Pauliuc pe Facebook.

Ea s-a referit și la zvonurile care susțin că PNL urmează să iasă de la guvernare: „Reformele începute trebuie duse până la capăt, iar într-un context regional și internațional complicat, cu presiuni economice și energetice reale, nu ne putem permite luxul instabilității politice. O ieșire de la guvernare ar fi nu doar o greșeală politică, ci un gest de maximă iresponsabilitate”.

Nicoleta Pauliuc este prim-vicepreședinte PNL.

Sorin Grindeanu a anunțat că PSD decide dacă iese de la guvernare după ce se votează bugetul în Parlament

Foarte important, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pe 16 martie că social-democrații vor mai convoca o ședință de partid, după ce bugetul pe 2026 va fi votat în Parlament, adică după 19 martie, și atunci vor decide dacă mai rămân la guvernare.

„Cei aproape 5.000 de colegi din PSD, aşa cum au votat intrarea de bună-credinţă în această coaliţie, vor decide în cunoştinţă de cauză dacă PSD decide să iasă de la guvernare”, a adăugat Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Amintim că situația politică din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR este extrem de complicată. PSD este principalul adversar al premierului Ilie Bolojan, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, a recunoscut în ianuarie că vrea ca Bolojan să plece, pentru că este inflexibil, nu ține cont de propunerile primite în coaliție și împovărează românii cu taxe și impozite mărite, dar a precizat că nu este momentul, ținând cont că mai trebuie puși șefii serviciilor secrete și deocamdată nu există un buget pe 2026.

Mai amintim că Grindeanu a declarat ieri, 15 martie, după ședința Consiliului Politic Național de la Vila Lac, că social-democrații vor vota bugetul în Parlament pe 19 martie, dar vor depune amendamente în sprijinul celor vulnerabili, chiar dacă acestea vor fi cel mai probabil respinse. În final, i-a transmis premierului Bolojan că, după ce bugetul va fi votat, vor urma „consecințe politice”.

