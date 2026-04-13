Roblox Kids și Roblox Select

Cu peste 144 de milioane de utilizatori activi zilnic la nivel global, Roblox a lansat două categorii noi de conturi: Roblox Kids, destinat copiilor mai mici, și Roblox Select, pentru utilizatorii cu vârste între 9 și 15 ani. Aceste conturi impun restricții diferite asupra accesului la conținut și comunicare, în funcție de vârsta estimată a utilizatorului.

„Vârsta estimată a unui utilizator determină ce funcții poate accesa, ce conținut vede și cu cine poate comunica”, a explicat Matt Kaufman, directorul de siguranță al Roblox, într-un interviu acordat BBC News.

Kaufman a precizat că tehnologia de estimare a vârstei este utilizată de peste jumătate dintre utilizatorii zilnici ai platformei, aproximativ 72 de milioane de persoane, și poate determina vârsta cu o marjă de eroare de aproximativ 1,4 ani pentru copiii sub 18 ani. Cu toate acestea, părinții au semnalat cazuri în care verificările au clasificat greșit copiii drept adulți, limitând astfel controlul parental.

„Când le pui această întrebare simplă, utilizatorii îți vor spune orice vor să-ți spună pentru a obține acces”, a declarat Kaufman, subliniind limitările metodelor tradiționale de verificare a vârstei.

Măsuri suplimentare pentru siguranță

În conformitate cu noile reguli, părinții pot reseta verificările de vârstă, pot depune contestații sau pot utiliza verificarea identității pentru a corecta eventualele erori. De asemenea, utilizatorii pot fi solicitați să repete verificările dacă comportamentul lor online nu corespunde vârstei estimate. În plus, părinții au la dispoziție opțiuni pentru a bloca accesul la anumite jocuri și pentru a controla mesajele directe până când copilul împlinește 16 ani.

Roblox susține că noile măsuri sunt menite să reducă riscurile de abuz și contact nedorit pe platformă. Jocurile disponibile pentru conturile Kids și Select sunt atent monitorizate, iar cele care includ elemente sociale sau interacțiuni de tip formă liberă sunt restricționate automat. Mai mult, dezvoltatorii – în număr de peste două milioane, conform lui Kaufman – trebuie să respecte criterii stricte pentru ca jocurile lor să fie accesibile copiilor sub 16 ani.

Critici din partea părinților și experților

Cu toate acestea, nu toți sunt convinși de eficiența sistemului. Unii părinți au declarat că procesul de corectare a erorilor de verificare a vârstei este anevoios și stresant. Kaufman a recunoscut că există cazuri în care părinții nu înțeleg procedurile sau încearcă să efectueze verificările în locul copiilor lor, ceea ce poate duce la probleme.

Profesoara Sonia Livingstone, expertă în media și comunicații la London School of Economics, a declarat pentru BBC că, deși măsurile sunt „încurajatoare”, ele nu elimină riscurile. „Există dovezi tot mai mari că platforma sa continuă să prezinte riscuri reale pentru siguranța copiilor. Părinții merită o confirmare independentă că moderarea este suficientă, că sistemele de ajutor sunt eficiente și că verificările de vârstă nu sunt folosite în scopuri comerciale de profilare”, a spus aceasta.

Presiuni globale asupra platformelor de tehnologie

Anunțul Roblox vine într-un context de intensificare a presiunilor globale asupra platformelor tehnologice pentru a spori siguranța online a copiilor. În Marea Britanie, Legea privind siguranța online impune noi obligații platformelor digitale, iar alte state analizează introducerea unor reglementări similare pentru a limita utilizarea rețelelor sociale de către minorii sub 16 ani.

