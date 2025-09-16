Lucrările de renovare la școala din satul Pachia s-au desfășurat acum cinci ani. Jumătate din fonduri au provenit de la Consiliul Județean, iar cealaltă jumătate – de la bugetul local al comunei Brateș.

Renovarea a inclus înlocuirea acoperișului, reparații la zidărie, schimbarea ferestrelor și ușilor, precum și modernizarea sistemului de încălzire. Cu toate acestea, în acest an școlar, clădirea a rămas nefolosită.

„Avem microbuz şi asta aduce. E primul an în care să nu funcţioneze şcoala de la Pachia? Nu, nu. Anul trecut a funcţionat, dar acum…”, a explicat Varga Maria, secretar la Şcoala Brateş, conform sursei citate.

În acest an școlar, în sat sunt doar trei copii de școală, dar merg în Barteș pentru a studia, cu microbuzul pus la dispoziție de autorități, potrivit Covasna 45. În 2018, erau cinci copii la școala primară, în 2019 doar patru.

Satul Pachia are doar 290 de locuitori, conform ultimului recensământ. În întreaga comună Brateș s-au înregistrat doar 12 nașteri anul trecut.

Scăderea populației în întreaga țară și migrația tinerilor către orașe au lăsat multe sate fără copii de vârstă școlară.

„A scăzut numărul de copii. Părinţii i-au mai dus şi la Covasna. Eu încă sper că se va reporni… încă sper”, a declarat primarul comunei Brateș, Tanczos Ferenc Szabolcs.

În ciuda lipsei de elevi, autoritățile continuă să întrețină clădirea școlii, considerând-o una dintre cele mai frumoase din sat.

