Autoritățile din Constanța au luat măsuri drastice. Cursurile școlare au fost suspendate miercuri în tot județul, din cauza riscului crescut de inundații. Decizia a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Meteorologii au emis cod roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Avertizarea intră în vigoare marți la ora 21.00 și durează până miercuri la 23.00. Se pot acumula până la 120 l/mp, existând risc ridicat de inundații rapide și probleme de circulație.

Directorul ANM, Elena Mateescu, a oferit detalii: „Vorbim, de această dată, de partea de sud-est a țării, acolo unde efectele ciclonului format în Marea Mediterană se vor resimți în special prin ploi abundente”.

Pe lângă ploile torențiale, ciclonul va aduce și rafale puternice de vânt. În zonele afectate de codul roșu, vitezele vor atinge 50-70 km/h.

La munte, situația va fi și mai dificilă. Mateescu a explicat: „De interes vor fi și rafalele de vânt de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, ninsorile temporar viscolite vor aduce un strat de zăpadă consistent”.

În zonele montane înalte, rafalele pot ajunge la 90 km/h. Se estimează un strat nou de zăpadă de 10-30 cm, iar ninsorile vor fi temporar viscolite.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Autoritățile recomandă prudență maximă și urmărirea avertizărilor meteo.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod roșu de ploi abundente, valabilă în trei județe, respectiv Constanța, Călărași și Ialomița. Potrivit specialiștilor, în aceste zone se vor acumula cantități de apă de până la 120 l/mp. Va ploua în câteva ore cât pentru două luni. De asemenea, o informare de vreme severă anunță frig, ploi, lapoviță și ninsori în mai multe regiuni, până joi dimineață.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE