Elevul de liceu a trimis scrisoarea, a treia la număr, către Cornel Chiriac, gazda emisiunii „Metronom” de la Radio Europa Liberă.

În scrisoare, tânărul din Sighișoara s-a plâns că este la a treia scrisoare pe care o trimite, fiind sigur că primele două, dar și cea curentă, au fost interceptate de securiști, pe care i-a blestemat dacă nu o vor expedia către destinatar.

În anul 1970, România era condusă de un regim comunist oficial numit Republica Socialistă România, caracterizat printr-un sistem de partid unic, controlat de Partidul Comunist Român (PCR).

Toți elevii din Sighișoara au dat probe de scris

Într-o postare pe Facebook, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității – CNSAS – a povestit cum s-a desfășurat ancheta inițiată de securiști după interceptarea scrisorii „dușmănoase”.

„Identificarea autorului a fost destul de uşoară. Existau numai două licee în oraş şi au fost luate probe de scris ale tuturor elevilor. Însă aparatul de represiune nu s-a mulţumit cu atât. Un exemplu trebuia dat, pentru a băga minţile în capetele înfierbântate ale tinerilor. Ca urmare, a fost declanşată o acţiune majoră de verificare a anturajului acestuia. În urma acţiunilor întreprinse prin metode specifice de securişti, au fost descoperiţi alţi adolescenţi care purtau corespondenţă cu persoane ori posturi de radio din străinătate şi aveau manifestări duşmănoase. Toţi au fost anchetaţi, apoi au fost puşi în discuţie publică, unde au fost avertizaţi, obligaţi să-şi facă mea culpa şi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare.

Aviz tinerilor de azi, care consideră că regimul comunist a fost un lucru bun, în timp ce se bucură de avantajele democraţiei. Pe vremea aceea nu puteai să spui sau să faci tot ce-ţi trecea prin cap”, se arată în postarea CNSAS de pe Facebook.

Scrisoarea integrală a elevului din Sighișoara trimisă la Radio Europa Liberă în 1970

Dragă Cornele,

Sînt un vechi ascultător al „Metronomului în libertate” și ți-am trimes pînă acum trei scrisori, cea mai veche prin luna august, dar, după cum se vede, tu nu le-ai primit. După toate probabilitățile „greșiții” ăia de la cenzură le-au oprit. Da ce să-i faci, vorba românului: „omul dacă se naște prost, tot prost moare” așa că trebuie lăsați în pace oamenii „greșiți de natură” și incapabili să judece normal. Aceștia fiind constructorii socialismului, care parcă seamănă cu „acei calfe și zidari” ai lui Manole ce tot construiesc, dar nimic nu se înalță. Nu știu cît o să-i mai suporte societatea că unul mie mi-e greață numai că trebuie să mă gîndesc la ei. Dar cred că nu va mai trece mult timp pînă „îi voi părăsi” și-i voi băga în aia mă-sii pe toți.

Și acum despre mine. Sunt de pe meleaguri argeșene, dar acum locuiesc în Transilvania. După cîte am auzit, și tu ești piteștean. Nu știu asta însă precis.

Sînt elev la liceu, de n-aș mai fi! Poate ai aflat că acum se fac medii cu sutimi, adică aritmetic, cît iese iese, ne-au luat și dreptul la cele 50 de sutimi de care ne mai bucuram. Profesorii tot șperțari sunt: „dacă nu curge, pică”. Ședințe de UTC despre comportare și despre recunoștința noastră față de Partid. Nu înțeleg de ce pot fi atât de falși și de perverși oamenii. Dar frumusețea este economia politică pe care o facem. Tot o minciună, o falsitate și o contrazicere de idei. Eu unul am început să mă amuz pe baza acestei cărți „sfinte”. Nu știu de ce, dar pe mine societatea asta evoluată a comuniștilor m-a făcut să-mi urăsc semenii. Aș mai avea multe de povestit, dar cred că tu cunoști la fel de bine ca și mine aceste lucruri. Te rog scuză-mi scrisul în toate direcțiile și urît, dar am făcut-o intenționat pentru deruta „adversului”.

Te rog, transmite-mi 3 cîntece. Primele două pentru colegii mei de clasă:

1) Reflections of My Life (The Marmalade)

2) Delanie and Bonnie and Friends – Comin Home

și a treia pentru prietena mea din Pitești, Mariana: Je taime.

Urîndu-ți „la mulți ani” (adevărat că e cam tîrziu pentru aceasta) închei această scrisoare. Dacă se poate, te rog transmite cîntecele pe data de 5 februarie 1970.

Te salută „BELFEGOR” și ca să știe cei din Pitești cine a îndrăznit să-ți scrie „OAIE” (o veche poreclă).

Dacă oprești această scrisoare, comunist urît și bruiat (nebun), incult și criminal, te blestem să-ți moară nevasta și copiii. Sticlete prost.

