Abonații din România au primit notificări prin e-mail și prin intermediul aplicației, în care sunt informați că tariful lunar pentru planul Individual va crește cu 10 %, respectiv cu 3 lei/lună.

Reprezentanții serviciului își justifică decizia prin necesitatea de a continua îmbunătățirea funcțiilor platformei și de a susține financiar creatorii de conținut și artiștii ale căror materiale sunt urmărite de utilizatori.

„Pentru a continua să oferim servicii și funcții excelente, vă creștem prețul de la 29,00 RON/lună la 32,00 RON/lună. Nu luăm aceste decizii cu ușurință, iar această actualizare ne va permite să continuăm să îmbunătățim Premium și să sprijinim creatorii și artiștii pe care îi urmăriți pe YouTube”, a transmis YouTube într-un comunicat.

Până când trebuie confirmat noul tarif

Pentru a putea beneficia în continuare de facilitățile oferite de YouTube Premium — cum ar fi vizionarea videoclipurilor fără reclame, redarea în fundal pe dispozitivele mobile și accesul la biblioteca audio —, utilizatorii sunt obligați să își exprime acordul explicit pentru noua grilă tarifară.

Termenul-limită oferit de platformă pentru confirmare este data de 25 septembrie 2026. În situația în care abonații nu acceptă noul preț până la această dată, abonamentul lor va fi reziliat automat înainte de următorul ciclu de facturare, iar contul va reveni la varianta gratuită, susținută de reclame publicitare.

Ce opțiuni de abonament există pe piața din România

Pe lângă planul standard Individual, YouTube pune la dispoziția utilizatorilor români mai multe pachete adaptate nevoilor fiecărui tip de consumator:

Planul Individual: Oferă acces complet fără reclame pe YouTube și include abonamentul integral la serviciul de streaming muzical YouTube Music.

Planul Family: Permite adăugarea a până la 5 membri ai aceleiași gospodării (cu vârste de peste 13 ani), fiecare beneficiind de cont individual și de aceleași facilități.

Planul Student: Este conceput special pentru tinerii înscriși la o formă de învățământ superior acreditată și necesită o reconfirmare anuală a statutului de student.

Planul Premium Lite: Representă o opțiune mai ieftină care elimină majoritatea reclamelor din clipuri, însă nu oferă acces la YouTube Music și restricționează anumite funcții de descărcare sau redare.

Majorarea prețurilor în România se înscrie într-o tendință generală din industria de digital streaming, unde marile platforme de divertisment își revizuiesc periodic tarifele pentru a face față costurilor operaționale în creștere.