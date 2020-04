De Mihai Toma,

Imaginile sunt datate din perioada de restricții impuse de ordonanțele militare. Polițiștii susțin că sunt poze vechi, dar Inspectoratul Județean Cluj confirmă că a demarat o anchetă.

Într-o imagine publicată de ziardecluj.ro, Câmpean apare alături de Ronald Hitian, zis ”Roni”, care are o firmă de construcții cu 10 angajați. Poza a fost încărcată pe rețelele sociale pe 13 aprilie și datează din 2 aprilie, când ”Roni” și-a sărbătorit ziua de naștere la o pensiune de lângă Dej.

Someșeanul.ro a difuzat poza în care Gavrilă e surprins alături de un interlop dejean, Cosmin Pop, supranumit ”Sharpele Nebunu”, și de Iulian Barbu, alias ”Piticul porno”, celebru în tabloide la începutul acestui deceniu.

Contactat de Libertatea, Câmpean nu comentează și cere ”să mai vorbim după ce se termină cercetarea disciplinară”.

Șeful Poliției Municipiului Dej, Alin Câmpean, a participat, potrivit presei locale, la o petrecere organizată pe 2 aprilie, de ziua lui de naștere, de ”Roni”, un afacerist descris de presa locală drept interlop. Evenimentul a avut loc la o cabană din apropierea Dejului, pe Valea Tărpiului.

Imaginea de la petrecerea la care a participat comandantul Poliției Cluj, Alin Câmpen (sus, al doiea din dreapta) și căpitanul Viorel Federiga (primul din stânga).

Între timp, imaginea încărcată pe Facebook pe 13 aprilie a fost ștearsă.

În poză apare și Viorel Federiga, fost şef al Căpităniei Portului Dej, azi preşedinte al CA al Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca.

Contactat de Libertatea, Alin Câmpean și-a rezervat dreptul de a nu face nici o declarație, în condițiile în care ”se desfășoară o cercetare disciplinară dispusă de IPJ Cluj. Haideți să așteptăm câteva zile și mai vorbim. Să așteptăm rezultatul anchetei”.

”Roni”: ”N-am scandaluri, n-am dosare. Tata e dascăl, mama – profesoară”

Ronald ”Roni” Hitian, 38 de ani, spune pentru ziar că nu e interlop: ”N-am scandaluri, n-am dosare. Tata e dascăl, mama e profesoară, iar eu am o firmă onestă de construcții cu 10 angajați. Am relații, fiindcă sunt pasionat de off-road și mai organizez evenimente. Cu domnul comandant Câmpean și cu domnul căpitan Federiga sunt prieten apropiat”.



”Roni” afirmă că poza e de anul trecut, din septembrie, și pretinde că a fost ”un gest prostesc s-o urc pe net pe 13 aprilie, în plină stare de urgență. În poză mai apar Alifie, un prieten, lucrează în Anglia, și un băiat care e transportator de 30 de ani”.

”În urma imaginilor și a informațiilor apărute în spațiul public, conform cărora un polițist cu funcție de conducere ar fi participat la un eveniment împreună cu mai multe persoane, aspect care contravine prevederilor legale în vigoare pe perioada stării de urgență, conducerea inspectoratului a dispus efectuarea unor verificări pe linie internă, pentru clarificarea tuturor aspectelor și luarea măsurilor legale care se impun”, au confirmat reprezentanții IPJ Cluj.

”Sharpele Nebunu” și parcul de limuzine

O altă imagine, în care unul dintre protagoniști poartă mască de protecție și în care apare un polițist din Dej, ar fi fost făcută la o altă petrecere și postată ulterior pe rețelele sociale.



Valer Gavrilă, agent-șef principal la Ordine Publică, apare alături de Cosmin Pop, autointitulat ”Sharpele Nebunu” pe Instagram și pe care presa din Cluj-Napoca îl numește ”cunoscut interlop”.

Cosmin Pop, Iulian Barbu – Piticul Porno și Viorel Gavrilă (în dreapta),

Pop s-ar ocupa de vânzarea de mașini și de obiecte de lux. Pe rețelele sociale, el se laudă cu un adevărat parc de bolizi, Bentley, Rolls-Royce și Maserati, etalându-și cheile de la limuzinele a căror valoare ajunge la două milioane de euro .

Cheile mașinilor lui Cosmin Pop.

Masa de la petrecere.

În imaginea în care apare și Valer Gavrilă, ciocnind un pahar cu Pop este un alt personaj cunoscut: Iulian Barbu, alias ”Piticul Porno”, devenit celebru în presa tabloidă de la sfârșitul deceniului trecut.

”Eu sunt în Craiova, acasă, nu știu de ce petrecere vorbești”, a reacționat Iulian Barbu, deși, pe 21 aprilie, apărea în imagini pe Facebook în compania lui Pop: ”Te rog eu frumos, nu mă mai băgați pe mine în d-astea”.

Cosmin Pop și Iulian Barbu.

Libertatea l-a căutat și pe Cosmin Pop, însă acesta n-a răspuns până la ora redactării acestui text.

