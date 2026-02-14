Primarul Ciprian Ciucu a discutat detaliile proiectului cu direcțiile de investiții din PMB, Poliția Locală, Administrația Străzilor, Fonduri Externe și cu profesori de la Facultatea de Transporturi din cadrul Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București, cei care oferă expertiza tehnică.

„Intersecțiile vor fi dotate cu senzori magnetometrici în asfalt și pe stâlpi, camere video dotate cu funcții moderne și programe de inteligență artificială, automate de dirijare a circulației, iar pentru pietoni, butoane și dispozitive acustice și multe alte soluții tehnice inovative”, se arată într-o postare PMB.

Sistemul va fi unul complex, cu inteligență artificială, care „sincronizează semafoarele, ajustează timpii de semaforizare pe baza numărului de mașini și ia singur decizii, în funcție de valorile de trafic”.

În plus, va „ști să prioritizeze transportul în comun, pentru ca autobuzele și troleibuzele să ajungă în stații conform programului”.

PMB precizează că proiectul va avea multiple beneficii: „fluidizarea traficului rutier general, poluare redusă în oraș, transport în comun îmbunătățit”.

Implementarea va fi realizată în patru etape:

Modernizarea primelor 92 de intersecții și treceri de pietoni, cu montarea a 305 camere și 1.500 de senzori;

Amenajarea centrului de comandă, la parterul Centrului Integrat Municipal pentru Situații de Urgență București;

Modernizarea a 185 de intersecții și treceri de pietoni;

Modernizarea ultimelor 270 de intersecții și treceri de pietoni.

Studiile de fezabilitate pentru primele două etape sunt finalizate în proporție de 95%, iar acum se pregătește documentația pentru atragerea de fonduri europene nerambursabile.

Costul total estimat al proiectului se ridică la 51,9 milioane de euro.

