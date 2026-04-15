Subvenții în creștere și suprafețe în scădere: cum devine cultura mai profitabilă pentru fermieri

Sfecla de zahăr devine principala beneficiară a sprijinului financiar din partea statului pentru anul agricol 2025, conform unui proiect publicat pe 14 aprilie de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). În timp ce plafonul pentru alte culturi, precum ANT 1 pentru teren arabil, a scăzut considerabil, ajutorul destinat sfeclei de zahăr crește, reflectând o strategie concentrată pe susținerea acestei culturi tehnice. Plafonul alocat pentru Ajutorul Național Tranzitoriu (ANT) 6 – sfeclă de zahăr este de 13,3 milioane de lei (echivalentul a 2,62 milioane de euro), o creștere față de anul precedent, relatează Agrointeligența.

Conform estimărilor Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), suprafața cultivată cu sfeclă de zahăr pentru campania 2025 este de aproximativ 14.800 de hectare, comparativ cu 22.902 hectare în 2024. Scăderea suprafețelor cultivate înseamnă că fermierii vor beneficia de un cuantum mai mare pe hectar. Estimările indică o valoare de 177,20 euro pe hectar pentru ANT 6, o creștere semnificativă față de cei 109,97 euro pe hectar acordați în 2024.

Subvenții de peste 1.200 euro/ha: de ce cultura rămâne profitabilă, în ciuda scăderii suprafețelor

În plus față de ANT, agricultorii care cultivă sfeclă de zahăr ar putea primi și Sprijinul Cuplat pentru Venit (PD-16), al cărui cuantum este estimat la aproximativ 1.000 de euro pe hectar. „La sprijinul cuplat s-au depus documentele justificative până la sfârșitul lunii martie și nu avem un cuantum fix încă, dar estimăm că plata va ajunge undeva la 1.000 de euro pe hectar. Noi, spre exemplu, avem eligibile 14.500 de hectare”, a declarat Mihail Dimitriu, director executiv al Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România.

Pe lângă aceste subvenții, fermierii vor beneficia și de plățile directe de bază, precum BISS, CRISS sau CYS. Astfel, veniturile obținute per hectar pentru sfecla de zahăr ar putea depăși 1.200 de euro, consolidând această cultură ca una dintre cele mai profitabile din România.

În ciuda sprijinului crescut, suprafețele cultivate cu sfeclă de zahăr continuă să scadă. Potrivit lui Mihail Dimitriu, în campania 2026 se estimează că vor fi cultivate 9.500 de hectare pentru fabrica Agrana și 5.000 de hectare pentru fabrica din Luduș. „Vom vedea dacă s-au centralizat documentele justificative și când se vor autoriza cererile”, a adăugat Dimitriu, subliniind incertitudinea legată de momentul în care plățile vor fi efectuate.

