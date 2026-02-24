Administrat la nivel național de RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., SGR este un proiect național de amploare, unic în România prin complexitatea proceselor și numărul mare de actori implicați: producători și importatori de băuturi, comercianți, autorități publice și consumatori. Mai mult, inițiativa s-a impus ca una de referință la nivel internațional, fiind cel mai mare sistem de garanție-returnare complet integrat din lume și un reper european în materie de economie circulară.

Această evoluție a fost posibilă datorită mobilizării consumatorilor și colaborării dintre toți actorii implicați, pe baza unui cadru legislativ stabil. Concret, SGR acoperă ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic și metal, pentru băuturi — bere, sucuri, nectaruri și băuturi răcoritoare, ape îmbuteliate, vinuri și băuturi spirtoase. Pe plan internațional, sistemele de garanție-returnare au fost concepute în mod specific pentru aceste categorii de ambalaje de băuturi, formulă în care și-au demonstrat eficiența în zeci de țări.

După etapa inițială, marcată de extinderea rapidă a infrastructurii și de integrarea logisticii la scară națională, SGR a intrat într-o fază de funcționare stabilă. Volumele colectate au crescut constant, menținându-se la o medie de 80% după primele 9 luni de funcționare, iar mecanismele operaționale au fost optimizate fără a modifica arhitectura de bază a sistemului. Această consecvență a permis stabilizarea progresivă a fluxurilor, clarificarea proceselor și integrarea firească a sistemului în activitatea curentă a comercianților și producătorilor.

De altfel, într-un sistem de o asemenea dimensiune, stabilitatea este o condiție esențială pentru performanță. Mecanismele existente trebuie să se consolideze și să funcționeze deplin în parametrii pentru care au fost concepute. O abordare echilibrată și bine calibrată creează premisele unei evoluții sustenabile pe termen mediu și lung, cu beneficii tangibile inclusiv din punct de vedere economic.

Anul al treilea de funcționare a SGR înseamnă un sistem solid, coerent și matur. Pentru consumatori, lucrurile rămân simple și clare: la achiziționarea oricărei băuturi ambalate în recipiente din PET, sticlă sau aluminiu, cu volume între 0,1 și 3 litri, marcate cu simbolul „Ambalaj cu garanție”, se plătește o garanție de 50 de bani. Aceasta se recuperează integral la returnarea ambalajului gol, nedeformat și cu eticheta intactă, în punctele de colectare deschise de comercianți. Fiecare ambalaj returnat înseamnă nu doar recuperarea garanției, ci și o contribuție concretă la un mediu mai curat.