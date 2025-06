Beckham, un titlu pentru carieră și acțiuni caritabile

Fostul căpitan al naționalei Angliei va fi inclus în lista onorifică regală de săptămâna viitoare. Soția sa, Victoria Beckham, va primi automat titlul de „Lady Beckham”.

Sir David Beckham and Lady Beckham



David has been awarded a Knighthood 🎖️ pic.twitter.com/0w4buutq6r — The British Prince (@freedom_007__) June 5, 2025

„David Beckham va primi titlul de cavaler pentru contribuțiile sale remarcabile în sport și pentru munca sa umanitară dedicată copiilor vulnerabili din întreaga lume”, au transmis surse apropiate Palatului Buckingham pentru presa britanică.

Beckham a fost numit Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) în 2003, dar promovarea la rangul de cavaler a fost blocată în 2011, din cauza implicării într-o fraudă de 1,2 miliarde de euro, numită „Ingenious”. Deși a fost absolvit de orice acuzație în 2021, scandalul a pus o pauză pe parcursul său onorific.

Un model de dedicare: de la Manchester United la UNICEF

David Beckham a purtat tricoul naționalei Angliei de 115 ori și a jucat pentru cluburi celebre, precum Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, PSG și AC Milan. A fost căpitanul Angliei timp de 6 ani și e cunoscut pentru golul său decisiv din 2001, când a trimis Anglia la Cupa Mondială din 2002 cu o lovitură liberă memorabilă împotriva Greciei.

Însă recunoașterea nu vine doar din fotbal. De 20 de ani, Beckham este ambasador UNICEF și, mai recent, al The Kings Foundation, implicându-se în educație și protejarea naturii.

„Sunt încântat să ajut tinerii să își lărgească orizonturile. Îmi doresc ca toți copiii să aibă acces la natură și educație.” – David Beckham, într-un discurs susținut la Highgrove Gardens, reședința lui Charles.

A plâns în tăcere 13 ore pentru regina Elisabeta

În 2022, Beckham a impresionat Marea Britanie când a stat, ca orice om obișnuit, 13 ore la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu reginei Elisabeta II, la Westminster Hall.

David Beckham has been given a Knighthood ❤️



I will always remember and have the utmost respect when he stood in line for 12 hours for Queen Elizabeth IIs lying-state.



Sir David Beckham and Lady Beckham 🤩🎖️pic.twitter.com/2NXbWEaKoN — The British Prince (@freedom_007__) June 5, 2025

Gestul său a fost considerat unul profund, care a reflectat atât respectul pentru monarhie, cât și apropierea sinceră față de public.

Premiat pentru un discurs pentru fiica lui, Harper

În luna ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Beckham a primit premiul Crystal pentru implicarea sa în apărarea drepturilor copiilor.

„Sunt tatăl a trei băieți și al unei fete minunate. Vreau ca Harper să aibă aceleași oportunități ca frații ei. Așa ar trebui să fie pentru toate fetele din lume”, a spus David Beckham în discursul de la Davos 2025.

Titlul de cavaler vine într-un moment în care Beckham pare să-și fi reconstruit cu grijă imaginea și influența. De la scandaluri la onoruri regale, drumul a fost lung, dar pentru regele Charles pare că a venit timpul ca David Beckham să devină, oficial, Sir David Beckham.