Socrul cu colți de argint. Un tată, furios că fiica lui a fugit de acasă, a tras cu pușca de mistreți în mașina iubitului ei și a primit 5 ani

S-a întâmplat într-o comună de lângă Olteniţa, în noaptea de 1 iulie 2020. După ce şi-a recuperat fiica de 18 ani din braţele iubitului la care ea fugise, Radu C. şi-a lua arma şi a ieşit în faţa porţii, aşteptând venirea tânărului. Când i-a văzut maşina apropiindu-se, a tras un foc înspre ea. N-a fost nimeni rănit. Luna trecută, Tribunalul Călăraşi l-a condamnat pe bărbat la 5 ani și 4 luni de închisoare.

„Pe tine te-am iubit cel mai mult! Pe tine te vedeam undeva, sus”, i-a spus Radu C. fiicei lui în acea noapte, după ce a adus-o acasă.

Apoi, tatăl s-a dus în curte şi a dezvelit puşca de vânătoare, cu care mergea la mistreți.



După ce încărcat-o cu cartuşe, a mers să stea de pază, în faţa porţii. Gabi M., iubitul fetei lui, îl avertizase că „până la ziuă vine și o ia înapoi”.



Psiholog: „Copilul nu e prelungirea părintelui”

În fiecare an, Poliţia înregistrează peste 6.000 de cazuri de copii care fug de acasă. Cei mai mulţi sunt adolescenţi, iar majoritatea – fete îndrăgostite care fug după „marea iubire a vieţii” lor.

Ce mai pot face părinţii în astfel de situaţii? „Fuga de acasă e o declaraţie extremă de independenţă a copilului”, spune Anda Păcurar, psihoterapeut. „Iar părintele ar trebui să se întrebe ce vrea: o relaţie cu copilul său sau doar controlul asupra lui? Dacă vrea o relaţie, trebuie să o renegocieze, să încerce să se vadă cu copilul, într-un loc neutru, şi să discute cu el despre cum ar trebui să fie această relaţie”.

Părintele trebuie să fie conştient că acel copil nu e o prelungire a lui şi nu e în controlul lui. El trebuie să-i ofere copilului respectul faţă de alegerile lui şi, dacă se poate, să fie în continuare protector.

Anda Păcurar, psihoterapeut:

Anda Păcurar, psihoterapeut

A abandonat şcoala în clasa a XII-a

Camelia, fiica lui Radu C., a fugit de acasă în octombrie 2019, imediat după ce ea a devenit majoră. Abia începuse clasa a XII-a. Înainte se îndrăgostească, fata învăţa bine şi se pregătea pentru examenul de admitere la Academia de Poliție.

Recomandări Patru morți în urma asaltului asupra Capitoliului: o femeie a fost împușcată, alte trei persoane au murit din cauza unor „urgențe medicale”

Gabi M., iubitul fetei, avea 21 de ani şi locuia într-un sat învecinat. Era proaspăt însurat şi avea un băieţel de numai 5 luni. Când Camelia s-a mutat cu el, Gabi s-a despărţit de soţia lui şi apoi a băgat divorţ.



„Părinții mei nu au fost de acord cu relația mea, pentru că el este țigan”, a declarat Camelia în faţa instanţei.

După ce a ajuns în casa lui, spun părinţii fetei, tânărul n-a mai lăsat-o să meargă la şcoală, i-a luat telefonul şi i-a interzis să stea de vorbă cu familia ei. „Când am văzut că nu mai pot lua legătura cu ea, am fost la poliție şi am depus plângere, credeam că este sechestrată”, a precizat Radu C. la proces.



Planurile şi sacrificiile părinţilor

Radu C. are 49 de ani şi locuieşte într-o comună de lângă Olteniţa, judeţul Călăraşi. Camelia nu este singurul lui copil, mai are un băiat de 11 ani, diagnosticat cu autism.



„De ani de zile facem naveta la Oltenița, ca să mergem cu fata la meditații şi cu cel mic la terapie. Am lucrat 6 ani în străinătate, ca să-mi țin copiii”, a explicat tatăl în sala de judecată.

Recomandări Congresul SUA a reluat procedura de validare a alegerilor prezidențiale, după haosul provocat de fanii lui Trump

Şi el, dar şi soţia lui aveau planuri mari cu Camelia. Când ea a plecat de acasă, iar cei de la liceu au sunat să le spună că nu mai vine la şcoală, toate planurile li s-au năruit. Au făcut rost de scutire, ca să motiveze absenţele fetei şi să nu rămână repetentă.

Văzând că părinţii ei insistă ca fata să termine liceul, iubitul Cameliei a lăsat-o să meargă la școală şi i-a dat un telefon mobil. Dar „era furat”, spune Radu C., iar „fiica mea a fost depistată la școală cu acel telefon. Poliția a deschis un dosar penal, iar ei i-a fost scăzută nota la purtare”.



S-a întors acasă, bătută şi bolnavă

Pe 20 aprilie 2020, cu o zi înainte de Paşti, Camelia s-a întors acasă. Era bolnavă şi „avea buza spartă și vânătăi pe corp și picioare”, spune tatăl ei. „Ea ne-a povestit atunci că Gabi M. a bătut-o de mai multe ori”.

Am depus o plângere penală care se află în lucru, la Postul de Poliție din comună. Declaraţia mamei Cameliei, din dosarul penal:

Fata se plângea de dureri mari de cap, tremura și făcea atacuri de panică, iar părinţii au mers cu ea la psiholog, „în speranța de a o ajuta”, spune mama ei. „Am făcut o mulțime de eforturi pentru a o ajuta să termine liceul, am dat-o la meditații, a frecventat biserica”.

Recomandări De la QAnon la Proud Boys, fanii lui Trump au pregătit din timp și la vedere asaltul. Forțele de ordine, incapabile să îi oprească

După venirea Cameliei acasă, violenţele asupra ei au continuat. Dar, de data aceasta, agresiunile veneau din partea soţiei lui Gabi M., care o acuza că i-a stricat casa. „Într-o zi, când mergea la magazin, o mașină i-a tăiat calea. Din ea au coborât trei femei, care au bătut-o și au aruncat-o în șanț”, povesteşte Radu C.

Fata s-a întors acasă bătută și bolnavă

Părinţii au mers cu fata la medic, pentru certificat medico-legal. „L-am dus la poliție, să-l depunem la dosarul penal care nu s-a finalizat nici acum”, spune tatăl.



A luat Bac-ul cu 9,30 şi a fugit din nou

La proces, Camelia a prezentat o altă versiune despre întoarcerea ei. A spus că s-a despărţit de iubit, „sperând să mă împac cu părinții mei și să-mi dau bacalaureatul”.



Am fost la psiholog, pentru că am suferit foarte mult că ai mei mi-au interzis relația.

Declaraţia Cameliei C., din dosarul penal:

După ce a susţinut ultima probă la Bac, Camelia a fugit din nou la Gabi M. Pe 30 iunie, părinţii au aflat că fata trecuse examenele cu media 9,30. S-au bucurat, dar în aceeaşi zi, mama Cameliei a fost sunată de o profesoară de la liceu, care i-a dat o veste năucitoare.



Mi-a spus că trebuie să iau neapărat fata de acolo, pentru că Gabi M. intenționează să o ducă la produs în Germania.

Declaraţia mamei Cameliei, din dosarul penal:

„Atunci, efectiv am înnebunit”, mărturiseşte femeia. Şi-a sunat imediat soţul şi i-a zis să meargă la Gabi M., s-o ia pe fată şi s-o aducă acasă, cu orice preţ. Dar fata a refuzat să vină de bunăvoie. Iar iubitul ei, spune tatăl, „mi-a desprins mâna cu care o apucasem pe Camelia și m-a amenințat că mă omoară, dacă nu las fata acolo”.



L-a pândit cu puşca

Seara, tatăl a aflat de la un prieten că fiica lui şi iubitul ei sunt într-un parc din Olteniţa. La ora 23.00, el şi amicul lui au plecat cu maşina într-acolo şi i-au găsit pe cei doi. Când tatăl a luat-o pe fată, Gabi M. i-ar fi spus, susţine Radu C., că „până la ziuă vine, o ia înapoi și mă omoară”.

Bărbatul şi-a dus acasă fiica, apoi a luat arma cu care vâna mistreţi şi a ieşit la poartă. La ora 0.30, pe strada lui a apărut maşina lui Gabi M. „Am recunoscut-o”, spune bărbatul, „pentru că nu-i mergea un far. A încetinit în fața porții și eu, de frică, am tras un foc spre maşină, ca să-l sperii”.

În maşină se aflau Gabi M. şi un prieten de-ai lui, care era la volan. Proiectilul a trecut prin geamul portierei din dreptul şoferului şi s-a oprit în plafonul maşinii. „Eu și prietenul meu ne-am lăsat pe spate şi nu am fost răniţi, dar, dacă glonțul era un centimetru mai jos, cu siguranță ne-ar fi nimerit”, spune Gabi M.

Cei doi au ieşit în viteză din sat, au oprit maşina pe un câmp, iar Gabi M. a sunat la 112. A reclamat tentativa de omor, spunând că Radu C. „m-a amenințat de mai multe ori că mă împușcă, inclusiv în această seară, când a luat-o pe fiica sa de lângă mine”.



Instanţa: „Nu a cerut ajutorul organelor de poliție”

A doua zi, tatăl Cameliei a fost reţinut şi apoi arestat preventiv. După o lună, Tribunalul Călăraşi l-a plasat în arest la domiciliu, unde se află şi acum.



Bărbatul a fost acuzat de tentativă de omor calificat şi de uz de armă fără drept, iar luna trecută, Tribunalul Călăraşi l-a condamnat la 5 ani și 4 luni de închisoare.



La proces, Radu C. a cerut să fie achitat, spunând că n-a vrut să omoare pe nimeni şi că a tras cu arma de frică. Dar „inculpatul nu a solicitat, totuși, ajutorul organelor de poliție, dacă a considerat că se află într-un pericol real”, a subliniat judecătoarea, în motivarea deciziei redactate zilele trecute.

Decizia de condamnare a lui Radu C. nu e definitivă. El, dar şi procurorii au atacat-o, iar dosarul a ajuns acum la Curtea de Apel Bucureşti.

Camelia e în continuare iubita lui Gabi M.

Citeşte şi:

Carmen Dorobăț, fosta șefă a Spitalului de Boli Infecțioase Iași, confirmată cu COVID după ce s-a vaccinat

Vaccinul Moderna a fost autorizat în UE: „Muncim cu viteză maximă pentru a-l face disponibil pentru europeni”

Șefii Spitalului Militar acuză Libertatea, dar recunosc că în spitalul Covid nou ridicat la Otopeni rata de infectare cu nosocomiale e de 13,5%

PARTENERI - GSP.RO Cosmin Olăroiu, disperat! Cum l-au umilit medicii pe care îi ajutase în starea de urgență: „Nici măcar nu mi-au răspuns!”

PARTENERI - PLAYTECH ȘOC! Cine e tânăra filmată pe ascuns care a ajuns vedetă pe site-urile pentru adulți din România

HOROSCOP Horoscop 7 ianuarie 2021. Racii se pot trezi cu surprize de la prieteni sau de la protectori apropiați

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: CTP, despre „lovitura de stat” din SUA: 'Vi-l amintiți pe Ion Iliescu când le spunea minerilor: vrem să mergeți...'

Telekomsport FOTO | Ce au descoperit poliţiştii în locuinţa unui bărbat cunoscut de toţi românii. Vecinii au rămas şocaţi