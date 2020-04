De Petre Dobrescu,

Mihai Mărginean, un tânăr medic militar anestezist din Cluj, detașat la Spitalul Județean de Urgență din Suceava, a descris pe contul personal de Facebook scenele de groază pe care le trăiește într-un salon cu bolnavi infectați cu COVID-19 ai Spitalului Județean din Suceava.

”Da, Mărginean este la noi, e venit cu echipa de la Cluj, i-am întâlnit, dar nu i-am reținut numele”, a spus generalul Ionel Oprea, comandatul Spitalului Județean din Suceava, pentru Libertatea.

Medicul ATI oferă practic prima incursiune din interiorul unui salon unde se înțelege exact care este șocul atât al pacienților, cât și al cadrelor medicale, în fața unor manifestări ale suferinței COVID-19, care te conduce la moarte cu o rapiditate nemaintâlnită pentru o boală atât de contagioasă.

Gata! Sunt înăuntru, pe partea cealaltă, dincolo…sentimentul cred ca seamănă cu ceva ce ai putea să simți după ce ești răpit de o specie extraterestră. Simt un fior rece. Ceva din mine se activează și transmite un semnal de alarmă – înțeleg doar atât: „ceva” nu e ok. Mihai Mărginean, medic militar ATI la Spitalul din Suceava:

BUM!!! Sunt aproape 30 de pacienți in jurul meu. Câțiva extratereștrii albi se plimbă printre ei. Unii intuiesc rolul meu și încep să ridice mainile disperate spre mine și strigă „domnule doctoooor! domnule…” cuvintele le rămân în gât. Ma uit in sus spre monitoare si vad ca saturatiile lor sunt 55-60% apoi ma uit mai sus…spre Dumnezeu si dintr-o data mi-a fost dat sa inteleg. Aici e RAZBOI!, scrie doctorul clujean Mihai Mărginean, într-o postare pe Facebook, pe care Libertatea a verificat-o cu conducerea militară a spitalului din Suceava.

Descrierea salonului de groază continuă: “Unul lângă altul, conectați la un fel de oxigen ce nu pare suficient niciodată. Unii pe spate alții pe burtă. Pe unele fețe – resemnare, pe altele – disperare. Cei care nu erau intubați și ventilati mecanic erau extrem de hipoxici. O hipoxie atipică, unii nici măcar nu sunt dispneici și pot chiar articula câteva cuvinte”

Au o culoare tegumentară aparte. Sunt conștienți dar nu…complet. Nu știu să descriu altfel dar vă pot spune că am avut nevoie de multă putere de procesare să mă conving că nu sunt înconjurat de strigoi sau zombie sau cum vreți voi sî le spuneți, niște umbre în care viața atârnă ca o picătură de rouă pe un fir de iarbă. Mihai Mărginean, medic militar ATI la Spitalul din Suceava:

„Domnule doctor, veniti repede!”

Urmează o scenă decupată parcă din serialele americane. Numai că de data aceasta scena e reală.

„Domnule doctor, veniți repede!” se aude înfundat de undeva de pe coridor. Mă întorc rapid stânga-împrejur, militărește, mă lovesc cu capul de ceva – nu știu ce era și de când era acolo. Găsesc salonul, mă uit pe monitor, 32% saturație”.

Mă uit la pacient, efort respirator marcat, iminență de stop respirator, tahipneic dar conștient, se luptă cum putea el, nu renunțase. Mă vede că dau ordine – intuiește că sunt doctorul. Într-un gest de abandon total se linistește și îmi spune că nu poate respira, să fac ceva, orice, că el nu mai vrea să trăiască așa, mai bine să moară decât așa. Mihai Mărginean, medic militar ATI la Spitalul din Suceava

”OK, îmi spun – atunci să începem! Cer video-laringoscopul ! „Avem undeva, să merg după el?” urmează răspunsul. Nu mă întelegeți greșit, ar fi mers bucuroasă dna asistentă dar era unul singur, era în altă parte, nici ea nu știa exact unde, ar fi trebuit să-l caute. Realizez că nu avem timp”.



”Îl iau pe cel normal, dau câteva indicații legate de medicație. Fac laringoscopia – nu văd nimic, totul e edematiat – IOT dificilă! La naiba, îmi spun! Încerc să mă concentrez, văd ceva, cer sondă. O primesc în mână dar e fără stilet (explicație: probabil că trebuia eu să cer cu stilet dar pentru că nu eram la mine acasă nu știam asta). Cer să-mi bage stilet. „Stați să caut” vine răspunsul. Intuiesc că urmează câteva secunde poate 1 minut. Ce să fac? Să ventilez pe mascș și balon?? Toată comunitatea medicală recomandă să nu facem asta de teama aerosoliăarii. La naiba din nou! Iau balonul și masca, nu o să te las să mori îmi spun. Masca e una prea mică, trebuie să aleg – o pun pe gură sau pe nas”



”Fac din nou laringoscopia, deja sunt familiarizat cu locul, vîd epiglota și poate ceva sub ea. Introduc sonda, cer din nou balonul – îmi dau seama că nu există filtru pe balon dar acum nu mai contează. Ventilez de câteva ori”

L-am lăsat viu când am plecat…a murit a doua zi

„Mai avem putin timp, imi spun. Dupa cateva miscari acrobatice si cel mai probabil de un absurd poetic avand in vedere vestimentatia, reusesc sa ma mut cumva de la capul bolnavului, in fata ventilatorului. E un draeger mai vechi – nu conteaza, nu totul trebuie sa fie cu touch-screen Apas de cateva ori pe butoane sa vad presiunile si dintr-o data aparatul incepe sa ma alarmeze. Spune pe limba lui ca nu functioneaza senzorul de flux. Cer alt senzor de flux. Stiti ce urmeaza, nu? Da, exact – nu este altul. Atunci am inteles al doilea lucru. Nu doar ca este RAZBOI, dar nu avem cum sa-l castigam! L-am lasat viu cand am plecat…a murit a doua zi.”

Ceea ce s-a întâmplat la Suceava, putea să se întâmple oriunde

Pot să vă spun că ceea ce s-a întâmplat aici, în Suceava, se putea întâmpla oriunde. Da, și în spitalul tău! Pe toți ne-ar fi prins cu pantalonii în vine, recunoaște-ți-vă voua înșivă asta și hai să depășim momentul. Să nu cumva să credeți că cei care lucrează acum în spitalul ăsta bântuit nu muncesc. Au mari probleme de toate felurile dar nu vă prefaceți că la voi acasă e mereu șters praful și niciodată nu vă râmâne peste weekend un maldar de vase în chiuvetă.” Mihai Mărginean, medic militar ATI la Spitalul din Suceava:

„Acum a venit momentul sa va raspund la prima intrebare. Acum poate veti putea intelege raspunsul. Asadar, de ce nici macar cei mai buni din curtea scolii nu au facut fata (in afara de Germania, acolo nu am o explicatie). Pentru ca au pornit cu totii asa ca mine, increzatori, vanitosi, acea vanitate a savantului care stie ca intelege si intelege ca stie pentru ca EL a muncit si a invatat si a mangaiat ventilatoare toata viata si are mereu mai multi asi in maneca decat se pot consuma intr-o partida. Si uite din nou o alta ironie. Nici macar nu suntem in situatia in care am subestimat acest virus, el s-a prezentat asa cum este, nu ne-a ascuns nimic niciodata, nu a recurs la razboi asimetric, nu ne-a haituit pe strazi astfel incat noi sa nu putem sa ne ascundem. Ci dimpotriva, noi am navalit pe strazi sa-i aratam noi lui. Nu pe el l-am subestimat ci mai degraba ne-am supraevaluat pe noi insine.”



Medicul vede doar câteva soluții: umilitatea în fața pandemiei, în sensul de a-i recunoaște forța bolii și implicarea a cîți mai mulți specialiști și a cât mai multe resurse. ”Pregătiți-vă sufletește pentru decizii grele”, le transmite el colegilor medici.













