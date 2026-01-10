Hidrocentrala Jochenstein, cea mai mare de pe Dunărea bavareză

Hidrocentrala Jochenstein, situată la est de Passau, la granița dintre Germania și Austria, este una dintre cele mai mari construcții de acest tip de pe Dunărea bavareză.

Ridicată în anii 50, instalația reține fluviul la o înălțime de aproape zece metri, iar lacul de acumulare se întinde pe o lungime de aproximativ 27 de kilometri, până la Passau.

Complexul include două ecluze, fiecare cu o lungime de 240 de metri, care permit navelor de pasageri și de marfă să depășească diferența de nivel.

Excavatorul a alunecat pe gheață și a căzut în apă

Construcția este supusă lucrărilor de întreținere pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, în condiții de ger și ninsoare. Astfel, joi după-amiază, 8 ianuarie, un bărbat în vârstă de 52 de ani, șofer de excavator din districtul austriac Grieskirchen (Austria Superioară), efectua lucrări de terasament în zona aval a ecluzei.

La un moment dat, utilajul a alunecat pe suprafața înghețată și s-a prăbușit în Dunăre, în apa cu o temperatură de doar jumătate de grad Celsius, fiind rapid înconjurat de sloiuri de gheață, scrie Merkur.

Excavatorul s-a scufundat într-o zonă cu aproximativ trei metri adâncime. În aceste condiții, șansele de supraviețuire ale șoferului ar fi fost minime dacă nu ar fi reacționat imediat.

„În condiții de temperaturi apropiate de zero grade și cu sloiuri de gheață în jurul barajului, șoferul a reușit, ca prin minune, să se elibereze din cabină și să ajungă la mal cu ajutorul colegilor”, au transmis pompierii din Obernzell, citați de presa germană.

Potrivit postului public BR, bărbatul a reușit să iasă din apă folosindu-se de o scară.

Poliția: șoferul a rămas calm și s-a salvat singur

Conform poliției, excavatorul s-a răsturnat și a căzut în Dunăre imediat, sub porțile uriașe ale ecluzei.

„Șoferul a dat dovadă de sânge rece: s-a eliberat din cabină și a înotat până la malul apropiat”, au precizat autoritățile. Bărbatul a fost transportat la spital cu răni ușoare și simptome de hipotermie.

Pompierii din Obernzell au fost alertați și pregătiți să intervină cu o ambarcațiune pentru salvare. La fața locului, însă, au constatat că bazinul portuar era complet înghețat, ceea ce făcea imposibilă lansarea bărcii. „Între timp, am primit vestea că șoferul a reușit să iasă singur din apă, iar intervenția noastră cu barca nu a mai fost necesară”, au transmis pompierii pe Facebook.

Navigația pe Dunăre, suspendată temporar

După salvarea bărbatului, echipele de intervenție din Obernzell, Engelhartszell și Gottsdorf au instalat o barieră de protecție împotriva poluării, pentru a preveni eventuale scurgeri de combustibil sau ulei din excavator. Utilajul a fost scos din apă în cursul serii cu ajutorul unei macarale plutitoare de 100 de tone a hidrocentralei, asistată de o echipă de scafandri.

Potrivit autorităților, macaraua se afla deja în zonă, fiind implicată în alte lucrări.

După finalizarea operațiunii, bariera antipoluare a fost îndepărtată, iar intervenția s-a încheiat. Din motive de siguranță, navigația pe Dunăre a fost suspendată temporar până în cursul serii.

În toamna anului trecut, un bac s-a scufundat în Dunăre, pe brațul Măcin Dunărea Veche, în comuna Frecăței din Insula Mare a Brăilei, cu tot cu un camion încărcat cu floarea-soarelui. Incidentul a avut loc la scurt timp după ce camionul a urcat pe el. Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime.