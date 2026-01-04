Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră, incidentul a avut loc în data de 2 ianuarie, în jurul orei 10:35, când „în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control pentru a intra în țară un bărbat cu cetățenie română și Republica Moldova, în vârstă de 52 de ani, la volanul unui autoturism”.

Având suspiciuni legate de situația juridică a mașinii, polițiștii de frontieră au efectuat verificări suplimentare.

„Ocazie cu care polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează în bazele de date ca fiind furat, semnalare introdusă de autoritățile din Franța”, se arată în comunicat.

Bărbatul le-a spus autorităților că nu știa că autoturismul este furat.

„Cu privire la cele constatate, bărbatul a declarat că a achiziționat recent autoturismul și că nu are cunoștință despre faptul că acesta este furat sau implicat în vreun litigiu”, precizează Poliția de Frontieră.

În urma descoperirii, autoritățile au deschis un dosar penal.

„Polițiștii de frontieră efectuează cercetări în cauză pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire”, se mai arată în comunicat.

Autoturismul, evaluat la 162.000 de lei (aproximativ 31.000 de euro), a fost „reținut în vederea continuării cercetărilor”.

O altă mașină de lux a fost confiscată de polițiștii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni, din județul Iași, pe 16 septembrie.

