Incidentul a avut loc pe 16 septembrie 2025, când un cetățean ucrainean în vârstă de 50 de ani s-a prezentat la controlul de frontieră pentru a trece granița.

Autoturismul, înmatriculat în Slovacia și evaluat la aproximativ 250.000 de lei (50.000 de euro), a fost indisponibilizat pentru continuarea cercetărilor, pentru că era căutat în această țară.

„Existând suspiciuni cu privire la situaţia juridică a autovehiculului, colegii noștri au efectuat verificări suplimentare, ocazie cu care au constatat că acesta figura în bazele de date ca fiind bun căutat pentru confiscare, semnalare introdusă de autoritățile din Slovacia, în data de 5.09.2025”, se arată în comunicatul Poliției de Frontieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Bărbatul a declarat că „nu are cunoștință despre faptul că autoturismul este implicat în vreun litigiu”.

În prezent, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar autoturismul rămâne indisponibilizat.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Acțiunea face parte dintr-o serie de controale desfășurate la frontiera României pentru prevenirea traficului de bunuri furate sau căutate internațional.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE