„Mașina, în care se aflau un cuplu din Herentals, a oprit la semaforul roșu de pe Ringlaan”, spune comisarul Eric Cenens de la poliția Geel-Laakdal-Meerhout.

„Șoferul camionului a observat prea târziu situația sau a evaluat greșit și a lovit mașina din spate. Cuplul a scăpat nevătămat, însă pe bancheta din spate se afla bebelușul lor de 9 luni. Acesta a fost transportat în stare gravă la spitalul din Geel și, puțin mai târziu, transferat la Spitalul Universitar din Antwerpen”.

La volanul camionului se afla o femeie româncă. Aceasta a scăpat nevătămată.

„Ea va fi audiată ulterior cu ajutorul unui interpret, pentru a clarifica circumstanțele. A fost testată negativ la alcool și droguri”, spune Cenens.

Accidentul a cauzat o coloană uriașă de mașini venind dinspre Mol, deoarece pe porțiunea respectivă este disponibilă doar o singură bandă de circulație.

