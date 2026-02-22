Cercetarea arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare semnificativă a voturilor.

Potrivit datelor, alte partide ar obţine următoarele procente: SENS – 5%, SOS România – 5%, Partidul Naţionalist Reformarea României (Piedone) – 4%, Partidul Oamenilor Tineri şi REPER – câte 3%. Alte formaţiuni politice totalizează 3% din intenţiile de vot.

„Distribuţia voturilor arată o competiţie strânsă între principalele formaţiuni politice şi o fragmentare accentuată a opţiunilor electorale în Capitală”, susţin autorii sondajului.

Bucureştenii sunt preocupaţi în primul rând de problemele legate de trafic şi aglomeraţie, menţionate de 24% dintre respondenţi. Impozitele şi taxele sunt următoarea prioritate, cu 16%, iar problema apei calde şi a termoficării ocupă locul trei, fiind indicată de 14%.

Alte aspecte semnificative includ curăţenia şi salubritatea (10%), sistemul de sănătate (10%), infrastructura stradală (8%), poluarea (7%) şi nivelul de trai (6%).

Cercetarea relevă că 65% dintre bucureşteni consideră că direcţia în care se îndreaptă oraşul este greşită, în timp ce 28% o văd ca fiind bună. Restul de 7% nu au exprimat o opinie. Rezultatele reflectă priorităţi legate de mobilitatea urbană şi costurile serviciilor publice, susţine News.ro.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion reprezentativ de 1.069 de persoane adulte din Bucureşti, cu o marjă de eroare de ±3% şi un nivel de încredere de 95%, conform metodologiei multistadiale şi stratificate. Datele au fost validate şi ponderate în funcţie de structura de vârstă a electoratului, folosind ultimele statistici INS.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE