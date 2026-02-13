Centura București, între 1990 și 2007

Timp de 17 ani după Revoluție, Centura București a fost tratată ca un drum agricol. Cu o singură bandă pe sens și intersecții la nivel cu drumurile radiale, DNCB a devenit rapid cel mai mare dop de trafic din România.

Șoferii din toată țara erau îngroziți de celebrele intersecții, în special de pe partea de sud a Centurii, iar poveștile despre timpul pierdut în trafic pe Centură erau transmise din generație în generație, ca o poveste de speriat copiii.

  • Bilanț: Zero kilometri de drum modernizat.
  • Investiții: Doar plombări și întreținere curentă.

Tentativa de modernizare din 2007 pentru Centura București

Prima mare tentativă de modernizare a început în 2007, sub mandatul lui Ludovic Orban. Planul era simplu: lărgirea la 4 benzi. Realitatea? Un coșmar birocratic.

Sectorul Nord (A1 – DN2) a fost finalizat cu mari întârzieri, devenind singura porțiune „civilizată” timp de un deceniu.

Sectorul Sud a fost cunoscut printre politicienii care s-au perindat la guvernare drept „Cimitirul Contractelor”. Istoria modernizării pe acest sector a fost marcată de rezilieri celebre și lucrări abandonate la un stadiu fizic de 10-15%.

Abia în ultimii ani s-a reușit deblocarea unor puncte critice prin darea în folosință a pasajelor de la Mogoșoaia, Domnești, Berceni și Oltenița. Costurile acestora au depășit 100 de milioane de euro, însă utilitatea lor rămâne limitată din cauza sectoarelor de drum dintre ele care au rămas, pe alocuri, la câte o bandă pe sens.

Lucrări la Centura București în 2026

Drum Național Centura București (DNCB) trece printr-un nou proces de lărgire la 4 benzi pe sectorul de Sud, între autostrada A1 și DN5 (Jilava).

Acesta este ultimul mare contract de pe vechea centură care ar trebui să elimine „gâtuirile” de trafic de pe partea sudică.

Contractul, câștigat de constructorul italian Rizzani de Eccher, prevede lărgirea la patru benzi pe sectorul cuprins între A1 și DN5.

Valoarea contractului este de aproximativ 504 milioane de lei (fără TVA), iar lucrările se află la un stadiu fizic de aproximativ 25-30%, conform datelor de monitorizare din februarie 2026.

Deși inițial trebuia finalizat mai devreme, mobilizarea slabă a constructorului și problemele cu relocarea utilităților au împins termenul realist de recepție către finalul anului 2026.

Autostrada A0, speranța unui drum care să spele rușinea de pe Centura București

Pentru că modernizarea vechii centuri a eșuat în a prelua traficul greu, s-a decis construcția A0 – Autostrada de Centură. Un proiect de 1,4 miliarde de euro, împărțit în două mari secțiuni.

A0 Sud (52 km) leagă autostrada A2 de autostrada A1

Secțiunea Sud este cea care conectează cele două autostrăzi vitale: A1 (Pitești) și A2 (Constanța).

  • Cost: ~2,4 miliarde de lei.
  • Status: Loturile 1 și 2 sunt funcționale. Lotul 3 (Bragadiru – A1), construit de grecii de la Aktor, a fost „călcâiul lui Ahile”, fiind inaugurat cu mari întârzieri în iunie 2025.
  • Impact: În prezent, se poate circula pe autostradă continuă de la Pitești la Constanța, ocolind Bucureștiul prin sud.

A0 Nord (49 km) – Ultima frontieră

Aici lucrările sunt într-un stadiu mixt, cu termene care ne duc spre finalul anului 2026.

  • Lotul 2 (Corbeanca – Afumați): Deschis (construit de UMB).
  • Lotul 1 (Joița – Corbeanca): În lucru. Este veriga lipsă pentru a închide semi-inelul de nord. Estimare deschidere: Mai 2026.
  • Loturile 3 și 4: Conexiunea spre A2 este încă sub asaltul utilajelor, cu termene de finalizare spre decembrie 2026.
