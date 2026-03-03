Sorin Grindeanu a fost audiat la Curtea de Apel București într-un dosar privind despăgubirile ANRP

Amintim că DNA a trimis în judecată în ianuarie patru persoane, acuzate că au folosit informații secrete din interiorul ANRP. Mai exact, o fostă vicepreședintă din ANRP transmitea informații nepublice unui intermediar care, împreună cu o avocată, cumpăra drepturile litigioase ale dosarelor deja aprobate. Celelalte 3 persoane lucrau împreună cu fosta vicepreședintă a ANRP pentru a obține bani necuveniți.

Acum, Grindeanu a fost citat ca martor în cazul reţelei comercianţilor de drepturi litigioase. Este vorba de oameni care au încercat să facă trafic de influență în dosarele de despăgubire și au mințit că pot interveni pe lângă Grindeanu, care la acel moment era premier, potrivit informațiilor Libertatea.

Sorin Grindeanu (PSD) a fost premier în perioada ianuarie 2017-iunie 2017. Însă Guvernul condus de Grindeanu a fost demis după moţiunea de cenzură depusă chiar de PSD, partid condus atunci de Liviu Dragnea. Practic, Guvernul Grindeanu a fost răsturnat de propriul partid, care deținea majoritatea în Parlament.

