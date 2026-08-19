Context

Pe 13 august 2026, în timpul unei conferințe de presă, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat următoarele:

„România are nevoie de o lege a salarizării. Iar PSD este, dacă vă aduceți aminte, este ultimul partid care a făcut o lege a salarizării, PSD a făcut o lege a salarizării în 2017.

Suntem singurii care am fost în stare să facem acest lucru, care și-a trăit perioada de viață, trebuie să venim cu o altă lege, dar noi am fost singurii. Olguța (Lia-Olguța Vasilescu – n.r.) a făcut această lege în 2017” .

Declarația vine în contextul discuțiilor din societate despre noua lege a salarizării, o reformă asumată prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ce verificăm

Dacă PSD este singurul partid care a făcut o lege a salarizării.

Verificare

Actuala lege a salarizării datează din 2017. Proiectul de lege a fost promulgat, după ce a trecut de Camera Deputaților și Senat.

Prim-ministru, în perioada respectivă, a fost Sorin Grindeanu, lider al unui guvern dominat de PSD. Ministerul Muncii era condus de Lia-Olguța Vasilescu.

Înainte de legea din 2017, ultima lege a salarizării fusese adoptată în 2010.

Atunci, Guvernul și-a asumat răspunderea pentru lege în Parlament, pe 14 decembrie 2010.

La acel moment, prim-ministru era Emil Boc. Acesta conducea un guvern numit în decembrie 2009, format din Partidul Democrat Liberal (PDL), Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR) și Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR).

Principalele acte normative care au stabilit sistemul general de salarizare a bugetarilor, din 1990 până în prezent (13 august 2026), sunt*:

*NOTĂ: Pentru mai multe informații despre actele normative prezentate, cititorii pot accesa sursele prin hyperlink-urile incluse în tabel.

Legile salarizării adoptate anterior au beneficiat de un context parlamentar mai stabil decât cel actual.

Legea din 1998 a fost adoptată în timpul guvernării CDR-USD-UDMR (51% din mandate), iar legile-cadru din 2009 și 2010 au fost promovate de guvernele conduse (70% din mandate în primul guvern, 51% în al doilea) de Emil Boc, cea din 2010 fiind adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului.

Legea din 2017 a fost adoptată în timpul majorității (53% din mandate) PSD-ALDE, cu 188 de voturi pentru în Camera Deputaților.

În prezent, situația este diferită: după destrămarea fostei coaliții, nu avem o majoritate parlamentară stabilă, iar negocierile pentru noua lege a salarizării se desfășoară între PSD, PNL, USR și UDMR.

Concluzie

Afirmația lui Sorin Grindeanu este falsă. PSD nu este singurul partid sub guvernarea căruia a fost adoptată o lege a salarizării.