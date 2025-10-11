Regretul lui Sorin Grindeanu

El şi-a exprimat regretul că a fost subliniat de la eveniment doar faptul că a ieşit din sală în momentul intonării imnului secuiesc.

La începutul congresului UDMR, după imnul României și cel al Ungariei, a fost intonat și imnul secuiesc, moment în care Sorin Grindeanu a părăsit sala.

„Îmi pare rău că doar această chestiune a rămas subliniată. Eu ieri (10 octombrie – n.r.) am vorbit la Congresul UDMR, unde am mers cu plăcere, despre unitate. Eu ieri, în discursul meu, am vorbit şi am mulţumit premierului Viktor Orban pentru rolul pe care l-a avut anul trecut şi pe care trebuie să îl recunoaştem cu toţii, în intrarea României în Schengen. Să nu uităm că anul trecut, sub preşedinţia Ungariei şi sub presiunile pozitive puse de către Viktor Orban noi am reuşit să intrăm în Schengen, unde am fost ţinuţi la uşă vreo 13 ani. Am spus şi lucrurile aestea”, a declarat Sorin Grindeanu, sâmbătă, referindu-se la participarea sa la Congresul UDMR.

De ce a ieșit Grindeanu din sală la Congresul UDMR

Preşedintele interimar al PSD a explicat și gestul de a ieşi din sală la Congresul UDMR, în momentul în care s-a intonat imnul secuiesc. El a subliniat că a vorbit la acest eveniment despre „unitate”, iar acest lucru înseamnă și că „din perspectiva României există un singur imn oficial”.

„Eu am foarte mulţi colegi în UDMR pe care îi respect şi am acest sentiment de respect, şi pentru mulţi dintre ei şi de prietenie, cum am şi pentru preşedintele Kelemen Hunor, pentru Cseke Attila, pentru Tanczos Barna. Respect prietenia cu unii dintre ei. Dar ieri am vorbit despre unitate. Unitate înseamnă că şi din perspectiva României există un singur imn oficial, cel al României”, a mai spus Grindeanu.

Reacția lui Kelemen Hunor, după ce Grindeanu a plecat în timpul intonării imnului secuiesc

Întrebat cum comentează gestul lui Grindeanu, Kelemen Hunor a declarat că nu a observat că acesta a plecat din sală, dar și-ar dori să afle motivul.

Președintele UDMR a glumit că acesta „poate nu știa versurile” imnului secuiesc.

„Eu n-am văzut dacă a ieșit sau n-a ieșit. Am auzit și eu sau mi-au arătat în presă. N-am discutat cu domnul Grindeanu, nu știu, deși eu n-am observat. Trebuie să-l întreb ce s-a întâmplat, dar, mai în glumă, vreau să răspund. Poate nu cunoștea versurile imnului secuiesc. Dacă vorbesc la modul serios, nu știu de ce a ieșit. O să-l întreb când ne vedem, că nu am observat eu”, a spus Kelemen Hunor, președintele UDMR.

Al 17-lea Congres al UDMR a avut loc vineri, 10 octombrie, în judeţul Cluj, în sală fiind prezenţi, printre alții, premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, dar şi premierul maghiar Viktor Orban.

