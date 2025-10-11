Cererea uriașă a românilor a dus la epuizarea rapidă a opțiunilor de cazare din Iași, multe hoteluri fiind complet ocupate.

Disponibilitate limitată la cazare în Iași și prețuri în creștere

Chiar și hotelurile de lux, precum Pleiada Boutique Hotel & Spa, singurul hotel de cinci stele din oraș, nu mai au camere disponibile până pe 18 octombrie.

Situația este similară pentru multe alte unități de cazare din centrul orașului Iași, având în vedere că este pelerinajul de Sfânta Parascheva.

Hotelul Moldova din Iași, o opțiune populară pentru vizitatori, nu mai are camere libere până pe 14 octombrie.

Casa Oana, cu tarife de 220 de lei pe noapte, este, de asemenea, complet rezervată până pe 18 octombrie.

Hotel Continental City Center, situat în centrul orașului Iași, nu mai are nimic disponibil în aceeași perioadă.

Cererea crescută a dus la o majorare semnificativă a tarifelor. În zona centrală din Iași, cele mai accesibile opțiuni rămase sunt apartamentele în regim hotelier listate pe platforme online, cu prețuri începând de la 120 de lei pe noapte.

Un apartament cu o cameră lângă Palas Mall oferea cazare la acest preț, în timp ce un studio modern în zona Piața Unirii era disponibil pentru 130-140 de lei pe noapte.

Opțiuni limitate la Iași pentru pelerinii care vin acum la Sfânta Parascheva

Pentru pelerinii care nu au rezervat din timp, singurele variante sub 100 de lei se găsesc la marginea orașului Iași sau în localitățile învecinate.

Totuși, disponibilitatea este redusă, iar prețurile cresc pe măsură ce se apropie data de 14 octombrie, ziua de Sfânta Parascheva.

Reprezentanții unor spații de cazare din Iași au confirmat că multe rezervări au fost făcute încă din luna precedentă, dar s-au ocupat camere inclusiv la începutul lunii octombrie.

Situația fiscală a unităților de cazare din Iași

În evidențele fiscale ale județului Iași sunt înregistrate 50 de firme active cu activitate principală în domeniul hotelier.

Cu toate acestea, numărul real al unităților de cazare este mai mare, deoarece multe proprietăți funcționează sub aceeași entitate juridică sau sunt înregistrate cu alte activități principale.

Pelerinajul de Sfânta Parascheva aduce un aflux semnificativ de vizitatori în Iași, generând venituri importante pentru industria ospitalității locale.

Gradul ridicat de ocupare al spațiilor de cazare din Iași reflectă popularitatea evenimentului și capacitatea sa de a atrage pelerini din toată țara.

