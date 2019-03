În acest moment, 25% din salariul brut al oricărui angajat din România se duce la bugetul de pensii. Din acest procent, statul dirijează 3,75 de puncte procentuale către fondurile de la Pilonul II. Acestea investesc mai departe banii și îi multiplică. Statul nu investește nicăieri banii pe care îi colectează la Pilonul I, ci din ei plătește pensiile actualilor pensionari.

Potrivit unui studiu făcut de firma de consultanță KPMG, în cazul în care un român cu salariul mediu va cotiza, ca și până acum, atât la stat, cât și la Pilonul II, va ieși la pensie cu un total de 2.314 lei pe lună. Din această sumă, 1.647 de lei vor veni de la stat, iar 667 de lei de la pensia de la Pilonul II.

În cazul în care nu ar mai contribui la Pilonul II și ar direcționa toți banii din contribuții către stat, la același salariu, pensia încasată ar fi de doar 1.913 lei.

Studiul cuprinde și un calcul pentru situația în care contribuția pentru Pilonul II crește. Dacă procentul crește de la 3,75% la 6%, atunci ar crește și pensia pe care un român ar primi-o, la 2.491 de lei. Din această sumă, 1.512 lei ar proveni de la stat, iar 979 de lei ar veni de la Pilonul II.

Potrivit studiului, în jurul anului 2048, salariul mediu net ar ajunge la 4.448 de lei.

În luna ianuarie a acestui an, salariul mediu net a fost de 2.936 de lei, însă autoritățile estimează că acesta va ajunge până la finalul anului la 3.085 de lei.

Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Studii Economice București (ASE), spune că a opta să cotizezi integral către stat este o capcană. Acesta îndeamnă românii să țină cât mai mult de Pilonul II, altfel vor pierde bani. Din cel puțin două motive.

1. Suma deja cotizată se redistribuie către alții. ”Îi sfătuiesc să nu opteze. Este o mare greșeală. Dumneavoastră aveți într-un cont niște bani, ca și mine, ca toată lumea care a cotizat de ani buni la Pilonul II. Această sumă se va lua în momentul renunțării, va trece la Pilonul I și se va distribui apoi automat către pensia altora care acum sunt pensionari. E ca și cum ați scoate voluntar niște bani din contul dumneavoastră de la bancă i-ați da altora în speranța că vei primi același lucru în viitor de la cei care vin din urmă”.

2. La Pilonul I pierzi, la Pilonul II câștigi. ”Al doilea argument pentru care i-aș invita pe români să se gândească de două ori este cel legat de câștig. La Pilonul I pentru orice leu pus acolo vorbim de o pierdere nu de câștig. Calculele arată cam așa: 1 leu pus în Pilonul 1 înseamnă instantaneu o pierdere de două treimi din această sumă la pensie. La Pilonul II avem altceva. Nu numai că primești leul întreg înapoi la pensie, dar mai primești și ceva în plus”, a mai declarat Cristian Păun, pentru Libertatea.

În acest moment, la cele șapte fonduri din Pilonul II s-au strâns 48,1 de miliarde de lei, din care câștigul generat de investiții este de 8,1 miliarde de lei.

Peste 7 milioane de români au conturi deschise la Pilonul II. Acesta este în vigoare din anul 2008. Potrivit legislației, banii de la Pilonul II sunt considerați privați, astfel că statul nu poate să-i naționalizeze.

Dacă românii ar opta către Pilonul I, atunci statul va primi tot procentul de 25% din salariul brut. Banii deja strânși la Pilonul II nu vor fi primiți înapoi de către oamenii care au cotizat.

Potrivit profesorului Cristian Păun, statul are nevoie de bani pentru a acoperi gaura lăsată la bugetul de pensii de pensiile speciale.

”În prezent, în România există foarte multe pensii speciale și ocupaționale (care, și ele, au ceva special în ele). În cazul pensiilor ocupaționale (cele ale militarilor, polițiștilor, jandarmilor, pompierilor etc.) ieșirea la pensie se face mult mai repede, pensia e legată de salariu, nu de punctul de pensie, penalizarea pentru pensionarea anticipată este foarte redusă. În plus, nu foarte mulți merită acest statut prezent de «special»: nu au luptat în războaie, nu s-au luptat cu infractorii, nu au fost răniți, nu au făcut fapte de vitejie.

Doar în 2018 deficitul dat de pensiile speciale a fost de două miliarde de euro, echivalentul a 200 km de autostradă pe an, sumă care crește de la an la an, pe măsură ce statul adaugă noi speciali la cei existenți (a se vedea cazul șoferilor din Parlamentul României). Eu aș întreba românii: merită să facă asta, în condițiile date?”, punctează Păun.