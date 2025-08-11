„Ministerul Sănătății a eliberat un aviz anul trecut. Domnul președinte (n.red – președintele CJ Galați) a demarat licitația în baza acestui aviz. Stadiul actual al licitației publice va aduce un punctaj suplimentar în evaluarea pe care o face Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene în parteneriat cu Ministerul Sănătății. Noi estimăm că spre finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, vom putea avea un răspuns în urma evaluării. Faptul că acest proiect este considerat unul matur, pentru care licitația este finalizată, are toate șansele să fie și, cel mai probabil, finanțat”, a spus Alexandru Rogobete.

Totuși, ministrul Sănătății a explicat că extinderea nu va presupune și suplimentarea personalului medical: „Unitățile sanitare noi care se construiesc nu sunt spitale nou-înființate. Sunt corpuri noi de clădiri pentru spitalele existente. Deci, practic, în aceste corpuri care se construiesc se va reloca activitatea din spitalele actuale. Deci, din acest punct de vedere nu există o neacoperire a resursei umane”.

Spitalul de Urgență din Galați se confruntă cu un deficit semnificativ de medici. Înainte de adoptarea „ordonanței trenuleț”, unitatea avea 610 posturi pentru doctori, însă puțin peste 480 erau ocupate. Mai mult, jumătate dintre medicii angajați erau rezidenți.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Ministrul a precizat că spitalul are posibilitatea de a angaja personal, deoarece posturile din domeniul Sănătății sunt exceptate de la prevederile restrictive ale „ordonanței trenuleț”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE