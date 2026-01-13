Intervenții amânate din cauza frigului la Institutul „CC Iliescu”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat pentru News.ro că situaţia este gravă, iar internările şi intervenţiile chirurgicale neurgente au fost deja amânate pentru a proteja pacienţii şi personalul medical.

„La CC Iliescu s-a decis să reducem numărul de intervenţii chirurgicale, în special pentru cele care nu sunt urgenţe, şi să fie amânate tocmai pentru a nu pune pacienţii, dar şi personalul medical în pericol. Gândiţi-vă că la CC Iliescu sunt saloane, zone, unde temperaturile ajung la 16 grade, ori nu este o temperatură optimă pentru pacienţi sau pentru personalul medical. Se fac internări doar că sunt temporizate cele care pot fi amânate şi nu pun în pericol viaţa pacientului”, a explicat Alexandru Rogobete.

Asta în condițiile în care noaptea de luni spre marți, 12 spre 13 ianuarie, a fost cea mai geroasă din această iarnă, iar în București s-au înregistrat – 15 grade Celsius.

Ce spitale din București sunt afectate de lipsa căldurii

Ministrul Sănătății a declarat că situația lipsei căldurii din mai multe spitale din București este monitorizată constant, iar problema este temporar compensată cu sisteme electrice de încălzire. 

„Ieri am avut o serie de discuţii cu managerii spitalelor, discutăm despre Institutul Clinic Fundeni, Institutul de Oncologie, Institutul CC Ililescu, pentru boli cardiovasculare. Sigur că situaţia a fost monitorizată, încercăm să acoperim această lipsă cu instalaţiile electrice de climatizare sau de încălzire portabile, calorifere şi aşa mai departe, ieri am avut o şedinţă, o discuţie la Ministerul Sănătăţii cu colegul meu, Ministrul Energiei.”, a precizat Alexandru Rogobete.

Alexandru Rogobete are 34 de ani și este ministrul Sănătății din iunie 2025. Foto: Hepta

La Institutul Clinic Fundeni, situaţia începe să se îmbunătăţească, potrivit ministrului, care a subliniat că echipele tehnice ale distribuitorului de energie electrică vizitează zilnic unităţile afectate. 

„Am decis să trimitem de două ori pe zi în aceste spitale echipe tehnice din partea distribuitorului de energie electrică să verifice instalaţiile pentru a monitoriza consumul şi pentru a ne asigura că nu se produce o suprasarcină care apoi să ducă la o catastrofă. Până în momentul de faţă, indicatorii electrici sunt în condiţii stabile, dar sigur că monitorizăm în continuare. Aseară târziu am vorbit cu doamna manager de la Institutul Fundeni, care mi-a spus că a început să revină căldura, situaţia începe să se remedieze, încă nu la capacitate maximă, dar lucrurile încep să revină la normal”,  a  adăugat ministrul Sănătății.

Ministrul a subliniat că situația este delicată, deoarece afectează pacienți critici.

„Este delicat, este dificil pentru că discutăm despre pacienţi critici, pacienţi cu diverse patologii pentru care temperatura este esenţială în recuperare”, a explicat Ministrul Sănătăţii. 

Probleme vechi, care se repetă în fiecare iarnă

Problema lipsei de căldură în spitale nu este una nouă, ci se repetă anual. 

Alexandru Rogobete consideră că spitalele mari, de urgenţă şi cele strategice ar trebui să devină independente termic prin investiţii în centrale proprii. 

„Cred că ar trebui pentru anumite spitale, în special pentru cele mari, de urgenţă, strategice, să realizăm investiţii astfel încât ele să devină independente din punct de vedere termic. Pentru spitalele mari să investim pentru a avea centrală proprie, de ce nu. În urma crizei pe care am avut-o cu apa, de exemplu, în Prahova, am ajuns la concluzia că pentru aceste spitale strategice este important, dar nu doar pentru ele, să avem un bazin de apă potabil care să asigure funcţionarea spitalului cel puţin 24/48 de ore. Cel puţin la Ministerul Sănătăţii încercăm să învăţăm din aceste erori repetitive care se văd de ani de zile”, a mai spus ministrul Sănătății.

„Voi pune pe masa discuţiilor în acest an ca spitalele mari, spitalele de urgenţă, clinice, cele strategice sau pentru aceste spitale să investim astfel încât să aibă propria centrală termică şi pe viitor să reducem aceste riscuri.”

Pe de altă parte, directorul ASSMB a afirmat pentru News că spitalele din subordinea instituţiei nu întâmpină probleme similare. Spre exemplu, Spitalul Colţea din Bucureşti dispune de o centrală proprie pe gaz, ceea ce permite desfăşurarea activităţii în condiţii normale, fără dificultăţi legate de încălzire.

