Temperaturile record în cea mai geroasă noapte

Conform datelor furnizate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), temperaturile resimțite în dimineața zilei de 13 ianuarie au coborât între -10 și -22 de grade, cele mai scăzute fiind în zonele montane:

Vârful Omu: -22°C

Masivele Călimani, Ceahlău, Bucegi și Parâng: între -20°C și -22°C

Transilvania: Cluj-Napoca, Sibiu, Brașov și Alba Iulia au avut temperaturi resimțite între -15°C și -17°C

Harta ANM – Temperatura minimă (intervalul 2026-01-12 ora 18 UTC-2026-01-13 ora 06 UTC) – Foto: ANM

„În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte.”, avertizau meteorologii ANM, care au emis Cod Galben de ger pentru 12-13 ianuarie, pentru toată țara.

Harta ANM – temperaturi ora 7:00 -13 ianuarie Foto: ANM

În alte localități, valorile minime au fost deosebit de scăzute în dimineața de 13 ianuarie:

Întorsura Buzăului: -21°C

Varadia de Mureș: -21°C

Țebea: -20°C

Petroșani, Obârșia Lotrului, Bozovici: -19°C

Cea mai rece dimineață

„Ne așteptăm la temperaturi negative în toată țara. De altfel, avertizarea meteorologică este valabilă până marți dimineață, la ora 10:00, astfel încât minimele în întreaga țară vor fi spre minus 15, minus 6 grade și este posibil ca noaptea de luni spre marți să fie cea mai rece din acest episod, pentru că așteptăm valori de până la minus 19, minus 20 de grade în depresiuni. În zonele centrale, nordice, inclusiv în Capitală, este posibil să înregistrăm o minimă spre minus 14 -15 grade Celsius.”, a precizat directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.

În București, temperatura minimă înregistrată a fost de -15°C la Băneasa și de -11°C în zona Filaret, iar dimineața s-a circulat cu dificultate pe drumurile acoperite de polei.

Harta ANM – temperaturi ora 9:00 -13 ianuarie Foto: ANM

„Marți (13 ianuarie) vremea se va menține deosebit de rece, pe arii restrânse geroasă în centrul și nord-estul teritoriului, astfel temperaturile maxime se vor situa în general între -8 și 2 grade. Marți noaptea va mai fi ger în nord și nord-est și pe arii restrânse în centru, sud și est, temperaturile minime la nivelul întregii țări urmând a se încadra între -13 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 2…3 grade în sudul Banatului.”, a anunțat ANM.

Când scăpăm de ger

Meteorologii anunță că vremea va rămâne geroasă în mare parte a țării până marți dimineață, iar ulterior se va produce o încălzire treptată.

În perioada 14-15 ianuarie, temperaturile maxime vor urca până la 0…2 grade în zonele de deal și munte, iar minimele vor ajunge în jurul valorii de 0 grade.

În intervalul 15–25 ianuarie, maximele diurne vor fi, în medie, între 2 și 6 grade, iar minimele nocturne între -4 și 1 grad, cu posibile răciri izolate după 22 ianuarie.

Precipitațiile vor fi prezente mai ales între 12 și 15 ianuarie, cu strat de zăpadă nou de 2–15 cm, depinzând de regiune, și posibil polei în sud-vest și vest.

Zonele cele mai afectate de ger

Alertă cod galben de ger este în vigoare pentru următoarele regiuni: Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte. Codul galben rămâne valabil pentru intervalul 13 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00, pentru regiunile menționate. Aici se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute, iar local ger.

În aceste zone, meteorologii avertizează că maximele vor fi între -9 și -3 grade, iar minimele între -13 și -6 grade.

Hartă Cod Galben de ger – 13-14 ianuarie – Foto: ANM