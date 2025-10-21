UPDATE ora 13.15: DIICOT a explicat că este vorba despre doi tineri din Ucraina, care au 21 și 24 de ani și care au fost mai întâi reținuți 24 de ore, pe 16 octombrie, pentru infracțiunea de tentativă la acte de diversiune. Ulterior, cei doi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

„Locația se află la parterul unei bloc de locuințe, situat în zona centrală a municipiului București, sectorul 3. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă”, a transmis DIICOT.

Sediul Nova Post din București este pe Bulevardul Unirii, nr 47A. Foto: Google Maps

Știrea inițială: Mai exact, pe 14 și 15 octombrie, SRI a identificat și monitorizat doi bărbați din Ucraina care:

au intrat în România venind din Polonia și se îndreptau spre București

au lăsat la sediul NOVA POST din București două colete care aveau dispozitive incendiare controlate de la distanță, făcute artizanal, ascunse în căști audio și piese auto, dar și componente de monitorizare a locației prin GPS.

Însă implicarea rapidă și folosirea resurselor speciale au permis găsirea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea lor și prevenirea declanșării.

„Expertiza preliminară relevă un modus operandi complex: utilizarea de substanțe incendiare (termit și nitrat de bariu), disimularea acestora cu posibilitatea inițierii lor de la distanță, respectiv adoptarea de către cei doi cetățeni ucraineni a unor măsuri de autoprotecție specifice serviciilor de informații”, a precizat SRI.

Serviciul Secret a menționat că are informații care confirmă că cei doi bărbați din Ucraina făceau parte dintr-o rețea extinsă de sabotori, controlată de serviciile secrete din Rusia, care vizează mai multe țări din Europa. „Acțiunile acestora se încadrează în același tipar operațional care vizează infrastructura extinsă a companiei NOVA POST – cea mai mare companie privată de curierat ucraineană”, a mai explicat SRI.

Deocamdată nu s-a precizat dacă cei doi bărbați din Ucraina au fost prinși și dacă s-au luat măsuri împotriva lor.

