Robinetele pot fi închise

Situația este dificilă în satele din Munții Tramuntana, în nord-vestul insulei. Popularul oraș de vacanță Sóller este afectat în mod special. Potrivit ziarului Mallorca Zeitung, rezerva de apă ajunge doar pentru zece zile. Nivelurile de apă din rezervoare sunt extrem de scăzute.

Pentru a face față situației, primarul Miquel Nadal a anunțat că săptămâna viitoare vor fi introduse noi măsuri de economisire a apei. Ziarul notează că s-ar putea ajunge chiar ca, în anumite zile, robinetul să fie închis complet.

Detaliile exacte ale măsurilor nu sunt încă complet stabilite. De exemplu, municipiul Deià, care este de asemenea afectat, închide deja robinetele complet trei zile pe săptămână, notează Mallorca Zeitung. La începutul lunii august, acest lucru a stârnit controverse, deoarece un hotel de lux a fost nevoit să cumpere apă transportată cu cisterna.

Măsuri deja în vigoare

În plus, sunt deja aplicate restricții stricte: piscinele nu mai pot fi umplute cu apă din rețeaua publică, grădinile nu mai pot fi udate, iar mașinile, bărcile și terasele nu mai pot fi spălate. Singura excepție: motive de igienă.

Primăria spune că situația nu este deloc încurajatoare: nivelurile fântânilor sunt alarmant de scăzute, iar o ameliorare rapidă nu este de așteptat.

Recomandări Județele unde aproape toate primăriile sunt puse să facă reduceri de personal

Totodată, pentru prima dată în istoria modernă, capitala unei țări riscă să rămână fără apă potabilă. Criza acută de apă ar putea duce la colaps economic, iar capitala acestui stat ar putea fi prima care rămâne fără apă.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE