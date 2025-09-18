Monumentul, finanțat de investitori în criptomonede, are scopul de a stimula discuțiile legate de moneda digitală, politica monetară și rolul guvernului federal pe piețele financiare.

Organizatorii au subliniat că lucrarea simbolizează și susținerea manifestată public de Trump pentru criptomonede și va atrage cu siguranță atenția vizitatorilor.

Evenimentul a avut loc în aceeași zi cu anunțul Rezervei Federale privind reducerea dobânzii de politică monetară cu 25 de puncte de bază, de la 4,3% la aproximativ 4,1%.

Aceasta este prima scădere a ratei cheie după decembrie 2024. Totodată, Fed a anticipat încă două reduceri pe parcursul acestui an și doar una în 2026, perspectivă care ar putea nemulțumi Wall Street.

Imaginile statuii s-au răspândit rapid pe rețelele de socializare, unde numeroși utilizatori au salutat deschiderea lui Trump față de criptomonede.

În context, se așteaptă și reacția sa la decizia Fed, în condițiile în care l-a criticat frecvent pe președintele instituției, Jerome Powell.

La începutul anului, banca centrală păstrase dobânzile neschimbate pentru a evalua impactul tarifelor, al politicilor de imigrație mai restrictive și al altor măsuri asupra inflației și economiei.

