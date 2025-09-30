O descoperire arheologică rară

Arheologii au găsit în necropola de la Saqqara, Egipt, o statuie veche de peste 4.000 de ani, descrisă drept unică în lume. Statuia, realizată din calcar și având 103 centimetri înălțime, îl înfățișează pe un nobil egiptean, alături de o femeie, probabil soția sa, și de o fetiță care ține în mână o gâscă.

„Figura cea mai proeminentă este cea a nobilului, reprezentat cu piciorul stâng înainte, un simbol al tinereții și al forței”, au explicat cercetătorii în studiul publicat în Journal of Egyptian Archaeology pe 13 mai.

De ce poartă numele „Messi”

Statuia nu are inscripții, dar lângă ea a fost descoperită o „ușă falsă” pe care era scris numele „Messi”. Astfel de uși erau frecvente în mormintele egiptene, fiind considerate porți prin care sufletul celor morți putea trece în lumea de dincolo.

„Am găsit statuia ascunsă sub nisip, iar în apropiere se afla această ușă falsă cu numele Messi”, a declarat arheologul Zahi Hawass, fost ministru al Antichităților din Egipt, pentru Live Science.

Specialiștii cred că „Messi” era numele nobilului egiptean reprezentat pe statuie, care a trăit în timpul dinastiei a V-a, între anii 2465 și 2323 î.Hr., o perioadă în care se construiau încă piramide în Egipt.

Ce simbolizează scena

Arheologii cred că statuia transmite ideea de continuitate a vieții de familie și în lumea de dincolo. Soția este reprezentată mai mică, îngenuncheată, ținându-l de picior, iar fiica, de dimensiuni și mai reduse, este redată cu o gâscă ce își deschide ciocul, ca și cum ar scoate un sunet.

„Această scenă cu fetița și gâsca reflectă viața de zi cu zi, la fel ca picturile de pe pereții mormintelor”, a explicat Hawass.

În arta egipteană, mărimea personajelor era un semn al importanței: regii și proprietarii de morminte erau reprezentați întotdeauna mai mari decât ceilalți.

Necropola Saqqara, un loc plin de mistere

Descoperirea a fost făcută în 2021, în celebra necropolă Saqqara, unde egiptenii își îngropau morții de mii de ani. Zona a oferit de-a lungul timpului numeroase descoperiri spectaculoase, inclusiv morminte intacte, mumii și obiecte funerare de mare valoare.

Această statuie este considerată „fără egal” și „singurul exemplar cunoscut de acest fel din Vechiul Regat”, potrivit autorilor studiului.