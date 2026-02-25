Incidentul a început pe 23 februarie, în jurul orei 20.30, când bărbatul a fost depistat conducând un autoturism pe raza municipiului Brăila, relatează publicația locală Pro Brăila.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, dar a refuzat procedura.

A doua zi, pe 24 februarie, bărbatul a fost surprins din nou la volan, deși nu deținea permis. Testarea cu etilotestul a arătat o valoare și mai mare, de 1,46 mg/l alcool pur în aerul expirat. Și de această dată, a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Pe 25 februarie, procurorul a dispus plasarea bărbatului sub control judiciar pentru 60 de zile. Polițiștii continuă cercetările în acest caz.

Tot în Brăila, un șofer în vârstă de 45 de ani a fost prins conducând fără permis și în stare de ebrietate avansată.

