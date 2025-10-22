Incidentul a avut loc duminică, în jurul orei 20.30, pe Calea Călărașilor din Brăila. Polițiștii de la Biroul Rutier au oprit în trafic un autoturism condus de bărbatul în cauză.

Șoferul din Brăila avea o alcoolemie aproape de comă

Testarea cu etilotestul a indicat o valoare alarmantă de 2,04 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind dus la spital pentru analize.

În urma prelevării mostrelor biologice, s-a constatat că șoferul avea o alcoolemie de 4,05 g/l alcool pur în sânge, o valoare extrem de ridicată.

De asemenea, în urma verificărilor, s-a mai constatat că șoferul din Brăila avea dreptul de a conduce suspendat.

Bărbatul beat din Brăila, control judiciar 60 de zile

Luni, la o zi după incident, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Acesta este acuzat de conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului, infracțiuni care pot atrage pedepse severe, conform legislației rutiere în vigoare.

În ianuarie, medicii de la Spitalul Sf. Spiridon din Iași au reușit să salveze viața unui bărbat de 40 de ani care a ajuns la unitatea medicală cu o alcoolemie de 9,49 la mie în sânge.

„Un lanț al supraviețuirii i-a permis să trăiască”, a spus prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Când apare coma alcoolică

Coma alcoolică se instalează la o alcoolemie de 3-4 mg/l, cu congestia feței și a conjunctivelor oculare, cu puls rapid, tahicardie, miros neplăcut al gurii, informează Sindicatul Europol, pe pagina de Facebook.

Din punct de vedere medical, se consideră că dincolo de 0,5 grame pe litru pot apărea anomalii de comportament. Beția corespunde unor valori de la 1 la 2 grame, iar dincolo de 3 grame, poate apărea o comă alcoolică, potrivit sfatulmedicului.ro.

Totuși, valorile alcoolemiei variază în funcție de mai mulți factori: gradul alcoolic, cantitatea ingerată în raport cu vârsta și cu greutatea corporală a omului, momentul ingestiei (pe nemâncate sau în cursul unei mese) și natura alimentelor consumate în același timp cu alcoolul. De asemenea, se ia în considerare și sexul sau starea de sănătate a persoanei respective.

În medie, 3 pahare de vin roșu sau două pahare de băutură mai alcoolizată sunt suficiente pentru a crește nivelul alcoolemiei dincolo de 0,5 grame la litru.